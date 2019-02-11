Надписи на тротуарах. Активисты призвали кыргызстанцев не брать кредиты на тои

Активисты призывают кыргызстанцев не брать кредиты на тои. Они нанесли в разных уголках Бишкека на тротуарах трафаретную надпись «Тойго кредит алба!».

Как сообщили активисты, большинство надписей целенаправленно сделали на подходах к банкам. При этом они отметили, что не выступают против деятельности финансовых учреждений.

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«Хотим, чтобы люди при подходе к банку видели наш месседж. Мы обеспокоены тем, что они не разбираются в деньгах. Берут ненужные кредиты для проведения различных торжеств! Люди не берут деньги под бизнес, берут кредит для свадеб. А потом попадают в долговые ямы. И молодым приходится не наслаждаться своей совместной жизнью, а пахать за границей, чтобы закрыть кредит. Мы, молодые художники, напрямую столкнулись с этим, наши старшие братья и сестра уже более пяти лет страдают из-за того, что взяли кредит для свадеб и проведения похорон», — рассказали они.