10:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Надписи на тротуарах. Активисты призвали кыргызстанцев не брать кредиты на тои

Активисты призывают кыргызстанцев не брать кредиты на тои. Они нанесли в разных уголках Бишкека на тротуарах трафаретную надпись «Тойго кредит алба!».

Как сообщили активисты, большинство надписей целенаправленно сделали на подходах к банкам. При этом они отметили, что не выступают против деятельности финансовых учреждений.

Читайте по теме
Смотри под ноги! На тротуарах Бишкека появились надписи для пешеходов
«Хотим, чтобы люди при подходе к банку видели наш месседж. Мы обеспокоены тем, что они не разбираются в деньгах. Берут ненужные кредиты для проведения различных торжеств! Люди не берут деньги под бизнес, берут кредит для свадеб. А потом попадают в долговые ямы. И молодым приходится не наслаждаться своей совместной жизнью, а пахать за границей, чтобы закрыть кредит. Мы, молодые художники, напрямую столкнулись с этим, наши старшие братья и сестра уже более пяти лет страдают из-за того, что взяли кредит для свадеб и проведения похорон», — рассказали они.
Ссылка:
просмотров: 811
Версия для печати
Материалы по теме
Чем посыпают тротуары Бишкека? Бишкекчане опасаются за свое здоровье
Жители города Ош жалуются на мусор и плохие тротуары в центре
За годы независимости Кыргызстан получил $9,8 миллиарда
Сложно пройти. Тротуар в микрорайоне «Джал» затопило
Невозможно пройти. Бишкекчане жалуются на бездорожье в жилмассиве «Ак-Ордо»
На улице Мамырова в городе Ош нет тротуара, люди ходят по проезжей части
По тротуару на улице Абдрахманова в Бишкеке сложно пройти из-за киоска
В жилмассиве «Кок-Джар» грузовики с углем ездят по тротуару, разнося грязь
Переход под мостом на улице Байтика Баатыра стал непроходимым из-за ремонта
По колено в грязи. Тротуар на улице Байтика Баатыра решили ремонтировать в зиму
Популярные новости
Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к&nbsp;ответственности Асылбека Жээнбекова Адвокат Сапара Исакова требует привлечь к ответственности Асылбека Жээнбекова
Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову Сплоченность кыргызов очаровала азербайджанку Айшу Джаббарову
Пересечение стоп-линии на&nbsp;запрещающий сигнал. Видео о&nbsp;&laquo;Безопасном городе&raquo; Пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал. Видео о «Безопасном городе»
Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не&nbsp;будут Модернизация ТЭЦ. Ответственность Асылбека Жээнбекова рассматривать не будут
Бизнес
O!Store в&nbsp;Asia Mall делает СКИДКИ на&nbsp;смартфоны и&nbsp;аксессуары до&nbsp;30&nbsp;процентов O!Store в Asia Mall делает СКИДКИ на смартфоны и аксессуары до 30 процентов
Красивые номера MegaCom в&nbsp;подарок со&nbsp;скидкой до&nbsp;90&nbsp;процентов Красивые номера MegaCom в подарок со скидкой до 90 процентов
Подборка смартфонов для НЕГО и&nbsp;НЕЕ к&nbsp;14&nbsp;февраля Подборка смартфонов для НЕГО и НЕЕ к 14 февраля
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош