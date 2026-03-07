На разбросанные по тротуарам электросамокаты вновь жалуются жители Бишкека

Жители Бишкека с наступлением теплой погоды все чаще жалуются на разбросанные на тротуарах электросамокаты.

Как отметил читатель 24.kg, на перекрестке улиц Турусбекова и Фрунзе брошенные самокаты зачастую перекрывают весь тротуар. «Даже обычным пешеходам тяжело пробираться сквозь них, а если будет женщина с коляской?» — отметил он.

Фото читателя 24.kg. Брошенные на тротуаре элекросамокаты

«Мэрия постоянно обещает разобраться с электросамокатами, но ситуация лучше не становится», — заметил он.

