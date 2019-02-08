Афиша на выходные: 9-10 февраля

Театр

9 февраля. Балет «Дон Кихот»

Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. В балете примут участие звезды казахского балета, ведущие солисты Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ариса Хасимото, Асет Мурзакулов, Амир Жексенбек.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

9 февраля. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

10 февраля. Опера «Севильский цирюльник»

«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

9 февраля. Музыкально-поэтический вечер

В программе чтение стихов и сказок, песнопения и традиционный яблочный пирог. Читают: Михаил Левантовский, Кирилл Греховодов, Фрида Щербатски, Бек Садыкова, Илона Секретова, Михаил Пахомов. Играют: «Поезд на Мемфис», «Даткай».

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

9 февраля. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

Выставки, ярмарки

19 декабря − 9 февраля. Выставка «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»

Выставка посвящена знаменитому писателю, журналисту и драматургу Юлиану Семенову.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе.

8-20 февраля. Выставка Каныбека Тойчиева

На экспозиции представлено более 30 живописных пейзажей и натюрмортов.

Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.

10 февраля. Благотворительная ярмарка

Вы сможете приобрести аксессуары, украшения из кожи, изделия из войлока и многое другое. Часть вырученных средств пойдет на лечение 4-летней Айлин с опухолью мозга.

Sierra Coffee, 13.00-17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

9 февраля. Мастер-класс «Секреты брендинга»

Советы, которые вы получите на встрече, помогут вам в продвижении бренда. Подготовьте вопросы.

Мастер-класс для всех, кто хочет открыть свое дело, предпринимателей, маркетологов, специалистов в области PR. Регистрация по ссылке.

Бизнес-школа ФПИ, 18.00.

9 февраля. Ролевая игра «Мафия»

«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях. Регистрация по телефону 0708827913.

Open Place, 19.00.

9 февраля. Грабли Night в Оше

Грабли Night — это мероприятие, где опытные предприниматели Кыргызстана делятся своими провалами и ошибками, которые совершили на своем пути, прежде чем стать тем, кем они являются сейчас.

ololohaus (город Ош), 18.00.

9 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»

Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.

Финансовая компания «Сенти», 10.00.

9 февраля. Вечер латиноамериканской музыки и танцев

Приходите на вечер латиноамериканской музыки, где вы научитесь танцевать сальсу и бачату.

SomeWhere Bistro, 21.00.

10 февраля. Уикенд в музее

В рамках акции состоится мастер-класс «Монотипия» для взрослых. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.30.

10 февраля. Мастер-класс «Брелки из каттама-курака»

Изделия из курака служили не только украшением жилища, но и оберегом от дурного глаза и злых духов. Считалось, что чем больше курака в доме, тем больше в нем благополучия и защиты. Регистрация по телефону 0777990079.

ololo art studio, 13.00.

Для детей

9 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

9 февраля. Сказка «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»

Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиск несметных сокровищ.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

10 февраля. Уикенд в музее

В рамках акции состоится мастер-класс «Бумажная пластика» для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.

10 февраля. Белоснежка и семь гномов

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

10 февраля. Кулинарный мастер-класс

Вместе с опытными поварами дети (3-13 лет) приготовят хинкали с сыром.

«Асанбай-центр», 13.00.

10 февраля. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

10 февраля. Спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»



«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.

«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

10 февраля. Кулинарный мастер-класс «Сладкие сердечки»

Дети приготовят сладкие сердечки, которые они сами разукрасят и покроют цветной глазурью, а затем подарят на День святого Валентина дорогому человеку.

Студия Parfe, 10.00 и 13.00.