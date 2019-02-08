Афиша на выходные: 9-10 февраля

Театр
9 февраля. Балет «Дон Кихот»
Людвиг Минкус — один из самых популярных балетных композиторов ХIХ века. В балете примут участие звезды казахского балета, ведущие солисты Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая Ариса Хасимото, Асет Мурзакулов, Амир Жексенбек.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
9 февраля. Трагифарс «Звериные истории»
Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях самого себя.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.
10 февраля. Опера «Севильский цирюльник»
«Севильский цирюльник» создан по сюжету одноименной комедии — первой части известной трилогии французского драматурга П.Бомарше. В образе главного героя, ловкого и умного Фигаро, воплощены черты представителя третьего сословия — жизненная энергия, оптимизм и предприимчивость.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.
Акции, концерты, фестивали, кино
9 февраля. Музыкально-поэтический вечер
В программе чтение стихов и сказок, песнопения и традиционный яблочный пирог. Читают: Михаил Левантовский, Кирилл Греховодов, Фрида Щербатски, Бек Садыкова, Илона Секретова, Михаил Пахомов. Играют: «Поезд на Мемфис», «Даткай».
Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.
Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.
Кафе Chicken Star, 21.00.
Выставки, ярмарки
19 декабря − 9 февраля. Выставка «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»
Выставка посвящена знаменитому писателю, журналисту и драматургу Юлиану Семенову.
Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе.
8-20 февраля. Выставка Каныбека Тойчиева
На экспозиции представлено более 30 живописных пейзажей и натюрмортов.
Галерея «Дубовый парк», 11.00-17.00.
10 февраля. Благотворительная ярмарка
Вы сможете приобрести аксессуары, украшения из кожи, изделия из войлока и многое другое. Часть вырученных средств пойдет на лечение 4-летней Айлин с опухолью мозга.
Sierra Coffee, 13.00-17.00.
Мастер-классы, тренинги, акции
9 февраля. Мастер-класс «Секреты брендинга»
Советы, которые вы получите на встрече, помогут вам в продвижении бренда. Подготовьте вопросы.
Мастер-класс для всех, кто хочет открыть свое дело, предпринимателей, маркетологов, специалистов в области PR. Регистрация по ссылке.
Бизнес-школа ФПИ, 18.00.
9 февраля. Ролевая игра «Мафия»
«Мафия» — лучшая ролевая интеллектуально-психологическая игра из существующих. Каждая партия — целый мир, маленькая, отдельно взятая жизнь, история, которую можно проживать снова и снова в разных вариациях. Регистрация по телефону 0708827913.
Open Place, 19.00.
9 февраля. Грабли Night в Оше
Грабли Night — это мероприятие, где опытные предприниматели Кыргызстана делятся своими провалами и ошибками, которые совершили на своем пути, прежде чем стать тем, кем они являются сейчас.
ololohaus (город Ош), 18.00.
9 февраля. Тренинг «Управление личными деньгами и семейным бюджетом»
Тренинг научит вас ставить четкие финансовые цели, анализировать свои доходы и расходы, вести свой личный финансовый бюджет, покажет, как рассчитать риски и доходность по ценным бумагам и многое другое. Регистрация по телефону 0559610025.
Финансовая компания «Сенти», 10.00.
9 февраля. Вечер латиноамериканской музыки и танцев
Приходите на вечер латиноамериканской музыки, где вы научитесь танцевать сальсу и бачату.
SomeWhere Bistro, 21.00.
10 февраля. Уикенд в музее
В рамках акции состоится мастер-класс «Монотипия» для взрослых. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.30.
10 февраля. Мастер-класс «Брелки из каттама-курака»
Изделия из курака служили не только украшением жилища, но и оберегом от дурного глаза и злых духов. Считалось, что чем больше курака в доме, тем больше в нем благополучия и защиты. Регистрация по телефону 0777990079.
ololo art studio, 13.00.
Для детей
9 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве
На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.
Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.
9 февраля. Сказка «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник»
Увлекательная сказка с первых минут заворожит юного зрителя, ведь дети часто мечтают стать отважными пиратами и отправиться в морское путешествие на поиск несметных сокровищ.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
10 февраля. Уикенд в музее
В рамках акции состоится мастер-класс «Бумажная пластика» для детей от пяти лет и старше. Преподаватель — Ольга Дунганова. Запись по телефону 0312664959.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева, 13.00.
10 февраля. Белоснежка и семь гномов
Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, с озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.
Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.
10 февраля. Кулинарный мастер-класс
Вместе с опытными поварами дети (3-13 лет) приготовят хинкали с сыром.
«Асанбай-центр», 13.00.
10 февраля. Балет для детей «Три поросенка»
Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставил на кыргызской сцене народный артист КР Доктурбек Бийсеев.
Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.
10 февраля. Спектакли «Не улетай!» и «Тайбас»
«Не улетай!» — невероятная история дружбы аистенка и пугала.
«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.
Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.
10 февраля. Кулинарный мастер-класс «Сладкие сердечки»
Дети приготовят сладкие сердечки, которые они сами разукрасят и покроют цветной глазурью, а затем подарят на День святого Валентина дорогому человеку.
Студия Parfe, 10.00 и 13.00.