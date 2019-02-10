Как за счет мэрии починить протекающую крышу

Ремонт — дело хлопотное и затратное. Особенно если речь идет не об отдельной квартире, а о многоэтажном доме. Залатать крышу, заменить трубы, покрасить подъезды... Дел много, а средств на все не хватает. Тут могут помочь стимулирующие гранты, которые выделяет столичный муниципалитет. В Агентстве развития города 24.kg рассказали, кто и как может их получить.

1 На какие цели можно взять стимулирующий грант? Гранты выделяют на финансирование приоритетных проектов, направленных на развитие Бишкека и местных сообществ: создание, развитие, восстановление и реабилитацию объектов городского и территориального значения.



Перечень приоритетных проектов на 2019 год пока не определен. Это будет сделано после утверждения бюджета столицы.



В прошлом году в него входил ремонт кровли, системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также лифтов.



2 Кто может претендовать на получение средств? Проекты принимают только от юридических лиц (организаций):



- ТСЖ и жилищных кооперативов для многоэтажных жилых домов;

- муниципальных территориальных управлений (МТУ) мэрии Бишкека для развития инфраструктуры жилых массивов и частной застройки;

- общественных фондов и объединений поддержки родителей для зданий школ и детских садов;

- НПО.

3 Если нет ТСЖ, могут ли собственники квартир получить грант? Нет. Для этого необходимо создать юридическое лицо.

4 По каким критериям отбирают заявки? Заявка должна соответствовать приоритетным направлениям финансирования.



Заявитель должен оплатить не менее 50 процентов стоимости работ.

5 В каком случае можно получить отказ? Заявки не принимают от физических лиц, религиозных, политических групп и организаций.



Гранты не выдают на проекты, направленные на реализацию религиозных и политических целей, а также на бизнес-проекты и проекты на развитие организации.



Если заявка не соответствует приоритетным направлениям или отсутствуют разрешительные документы.

6 Как долго рассматривают заявки? Заседания комиссии проводят по мере накопления пяти и более проектных заявок на получение гранта. Рассматривают их в течение дня.

7 Сколько средств можно получить? Не более 500 тысяч сомов. В исключительных случаях комиссия может поднять пороговую сумму, а также увеличить грантовую часть софинансирования первостепенных приоритетных проектов.

8 Кто представляет смету расходов? Заявитель.

9 Как выдают средства: наличными, перечислением на счет ТСЖ или подрядчика? До или после выполнения работ? Средства перечисляют на счет МТУ, который проводит тендер, при представлении акта выполненных работ.



Финансировать проект могут поэтапно. В этом случае после каждого выполненного этапа проекта представляют отчет о выполненной работе. После одобрения проводится следующий транш.

10 Какие документы должен представить заявитель при заполнении анкеты? - копии паспортов и резюме руководителя организации, руководителя проекта и бухгалтера проекта;



- копию свидетельства о регистрации организации-заявителя;



- копию устава (положения) организации-заявителя;



- справку из банка о финансовом состоянии организации, в том числе с указанием названия банка, его адреса, Ф.И.О. контактного лица, номер счета;



- приказ МТУ о назначении руководителя проекта;



- описание проекта и проектных мероприятий;



- подтверждающие документы о софинансировании и мобилизованных ресурсах (гарантийные письма, протоколы собрания жителей, ведомость сбора финансовых средств или иные документы, подтверждающие софинансирование);



- дефектный акт по ремонтируемому объекту;



- для строящихся объектов – разрешительные документы и проекты;



- подтверждающие бюджетные расчеты (сметы, прайс-листы, счета от поставщиков оборудования или услуг);



- письма поддержки от общественных деятелей и организаций (ходатайство);



- фотографии объекта до реализации проекта.

11 Как происходит отбор заявок и принимается решение о выделении гранта? При утверждении приоритетов, оценке и отборе проектов грантовая комиссия руководствуется следующими условиями:



- инновационные формы комплексного развития Бишкека, его местных сообществ;



- укрепление партнерства и сотрудничества между органами и формами местного самоуправления, местными сообществами, коммерческими, некоммерческими, международными и государственными структурами;



- активное участие населения в развитии города;



- создание условий для самоорганизации и саморазвития местных сообществ, социальная мобилизация населения.

12 Можно ли получить грант несколько раз подряд? Да, на каждый проект готовят отдельный пакет документов.

13 Какие еще преимущества дает стимулирующий грант? Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основах из бюджета Бишкека.