Газету депутата Жогорку Кенеша купил певец Айбек Карымов

Газету депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова купил певец Айбек Карымов. Информацию 24.kg подтвердил певец.

По словам нового владельца, общественно-политическая газета «Фабула» не изменит свое основное направление. Но кроме политики будут публиковать культурные и городские новости.

«У меня есть планы идти в политику. Но это пока только намерения. Кто знает, что нас ждет завтра. А тематику газеты мы расширим», — заявил Айбек Карымов.

Он не раскрыл сумму сделки с депутатом Жогорку Кенеша. Сегодня вышел свежий номер издания, которое закрылось три месяца назад.