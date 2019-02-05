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Общество

Всемирный день борьбы с раком. В Бишкеке почтили память Салтанат Саматовой

В Бишкеке прошла благотворительная акция «Вместе против рака», посвященная памяти известной телеведущей Салтанат Саматовой и одной из инициаторов создания школы онкологических пациентов Кызылгуль Каниметовой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для зрителей выступили звезды отечественной эстрады, а в фойе филармонии развернулась выставка-продажа. Гости смогли приобрести экосумки, сделанные онкопациентами школы «Курдаш».

«Первой мастерицей этой школы, начавшей шить сумки для продажи, чтобы купить дорогие препараты, была безвременно ушедшая Кызылгуль Каниметова. А любимая многими телеведущая, общественный деятель Салтанат Саматова была примером борьбы со страшным недугом для многих кыргызстанских женщин, активно участвовала в мероприятиях, посвященных борьбе c раком», — отметили в муниципалитете.

Все собранные в ходе благотворительной акции средства будут направлены на приобретение лекарств для химиотерапии онкобольных.
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