Онколог призывает бизнес обеспечивать прохождение флюорографии работниками

Заболевания дыхательной системы занимают около 30 процентов от всей структуры болезней в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил торакальный онколог Национального центра онкологии и гематологии Уран Балпаев.

Он отметил, что речь идет о широком спектре: вирусных инфекциях, пневмонии, ОРВИ, бронхите, хронической обструктивной болезни легких, туберкулезе и раке легких.

По словам специалиста, в последние годы значительно увеличилось число обращений, чему способствует и рост населения, особенно в Бишкеке.

При этом наблюдается и позитивная тенденция — все больше граждан приходят на обследование самостоятельно, даже если у них нет явных симптомов.

«Нередко опухоль обнаруживают случайно, например, когда пациент обследуется у других специалистов перед операцией, и рентген показывает проблему. В таких случаях болезнь выявляется на ранней стадии, что повышает шансы на успешное лечение», — сказал Уран Балпаев.

Флюорография — обязательное ежегодное обследование для всех граждан старше 18 лет, подчеркнул врач.

Это первый этап диагностики. Если снимок показывает подозрительные участки, пациента направляют на компьютерную томографию и расширенное обследование.

Уран Балпаев призывает предпринимателей, работающих в сферах, где медосмотр работников обязателен, не пренебрегать этим.