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Общество

В городе Ош решили отказаться от субсидирования предприятия «Тазалык»

В Оше решили отказаться от субсидирования муниципального предприятия «Тазалык». Об этом сообщила 24.kg руководитель Ошского филиала ОО «Международный центр Интербилим» Гульгакы Мамасалиева.

«Субсидии полностью отменили. Ранее сумма составляла около 35 миллионов сомов. Муниципальное предприятие должно выживать только за счет тарифов. Признаюсь, возникает вопрос, насколько «Тазалык» сможет обеспечить нам чистоту в таких условиях», — отметила она.

Гульгакы Мамасалиева добавила, что в бюджет 2019 года впервые заложили средства для МТУ.

«Раньше в Оше были только территориальные общественные советы. В 2018 году мы перешли на МТУ, что правильно, потому что ТОС — это общественный орган, но получал из местного бюджета деньги на зарплату. Это нарушение использования финансовых средств. Теперь у нас шесть МТУ. В 13 ТОС в штате было 39 человек, в каждом МТУ будет по 9 штатных сотрудников — 54 человека», — рассказала она.

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Гульгакы Мамасалиева добавила, что город сократил финансирование молочной кухни.

«Изначально депутаты вообще хотели урезать эту статью. Но после реакции общественных организаций и населения решили пересмотреть финансирование и поменять поставщика. За свои услуги он просил больше стоимости молока. Спикер сообщил, что на приобретение продукции есть около миллиона сомов, и они будут думать над механизмом доставки до потребителя. Мы предложили рассмотреть возможность реализации через соцзаказ», — отметила она.

В то же время в бюджет южной столицы закладывают средства на новый спортивный волейбольный клуб «Сулейман-Тоо» — 3,9 миллиона сомов.

«Раньше в Оше было одно муниципальное спортивное учреждение — футбольный клуб «Алай». В этом году создали волейбольный клуб. Мы не знаем, на каком основании принято такое решение. Кроме того, в бюджет закладываются расходы на спорт — 35 миллионов сомов. Зачем раздавать отдельно клубам деньги, а не включить их в общие расходы?» — отметила она.
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