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Общество

Депутаты города Ош отказались выделять деньги на молоко детям, чьи матери с ВИЧ

Депутаты Оша отказались выделять деньги на молоко детям, рожденным от женщин с ВИЧ. Об этом 24.kg сообщил член общественного совета при Минздраве Айбар Султангазиев.

По его словам, народные избранники рассматривают проект городского бюджета на 2019 год, прошли слушания.

«2 миллиона сомов предназначались на детское питание, включая молочную кухню для детей, рожденных от матерей с ВИЧ. Депутаты сократили эту статью, аргументируя тем, что надо развивать спорт и направить средства на него. Мы обеспокоены. Депутаты нарушают закон о ВИЧ/СПИДе», — сказал Айбар Султангазиев.

По закону детей, рожденных от матерей с ВИЧ/СПИДом, обеспечивают заменителями грудного молока до года за счет средств республиканского и местного бюджетов.

В Кыргызстане зарегистрировано более 600 детей с ВИЧ.

«Из них более 300 инфицированы в медицинских учреждениях, все на юге республике. По идее, этим детям не только молоко положено, но и компенсации как моральный ущерб от государства», — подчеркнул Айбар Султангазиев.
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