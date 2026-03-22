В Оше бишкекчанин сбил сотрудницу «Тазалыка», она погибла

В Оше водитель Toyota Ipsum совершил наезд на работницу муниципального предприятия «Тазалык». Женщина скончалась на месте от полученных травм, сообщили в милиции.

По предварительным данным, 19 марта около 5.50 в районе улицы А. Мамырова, возле магазина «Асан-Үсон», мужчина, управляя иномаркой, совершил наезд на женщину, работавшую на месте.

Погибшей оказалась жительница Араванского района Батма Мадмарова 1959 года рождения. Она работала в «Тазалыке» с сентября 2025 года.

Факт зарегистрирован в электронном журнале учета, начата доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Задержан водитель – житель Бишкека 1998 года рождения. По его словам, машину занесло на скользкой дороге, после чего она выехала на обочину.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.