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Общество

Бишкекчане чаще всего жаловались в сall-центр мэрии на отопление

Большая часть жалоб, поступивших в сall-центр мэрии Бишкека, касалась отопления. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, за неделю от жителей города поступило 219 жалоб и обращений, зарегистрировано 71 обращение.

«Большая часть поступивших обращений касалась вопросов отопления, электричества и наружного освещения. Остальная часть звонков носила справочный характер», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напомнили, что у сall-центра изменился номер. Теперь с жалобами горожане могут звонить на номера 1840 и 1850, а фотографии с проблемами по-прежнему присылать по номеру 0554182185.
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