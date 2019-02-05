22:01
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. Браконьеры нанесли ущерб природе Кыргызстана на 5,6 миллиона сомов

Браконьеры и охотники в 2018 году нанесли природе Кыргызстана ущерб на 5,6 миллиона сомов. Об этом заявили на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По данным ведомства, в 2018 году выявили 392 факта нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на 5 миллионов 610 тысяч 391 сом. Взыскали 3 миллиона 853 тысячи 541 сом.

В суды и прокуратуру направили 64 дела на 2 миллиона 217 тысяч 415 сомов. По двум делам отказано в производстве.

По выявленным фактам нарушителям природного законодательства предъявили штрафы на 665,4 тысячи сомов и взыскали 554,9 тысячи сомов, предъявили иски на 4 миллиона 944 тысячи 991 сом, взыскали 3 миллиона 298 тысяч 641 сом.
Ссылка:
просмотров: 301
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане предлагают запретить синтетические рыболовные сети
На Иссык-Куле задержали охотника. Убил косулю
Бороться с браконьерами в Кыргызстане будут с помощью дронов
Охотника, застрелившего двух козерогов, оштрафовали на 220 тысяч сомов
В заповеднике Сары-Челек браконьеры незаконно ловили рыбу. Им помогали егеря
Двух кыргызстанцев осудили за незаконную добычу кречетов на Камчатке
Незаконная рубка леса. Чиновники уверяют, что проверяют каждый факт
Высокие штрафы, дроны, видеокамеры. Как борются с браконьерами в Кыргызстане
Более 120 фактов браконьерства зафиксировано с начала года в Кыргызстане
Трое браконьеров задержаны в Таласской области
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom