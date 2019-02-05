Цифра дня. Браконьеры нанесли ущерб природе Кыргызстана на 5,6 миллиона сомов

Браконьеры и охотники в 2018 году нанесли природе Кыргызстана ущерб на 5,6 миллиона сомов. Об этом заявили на заседании коллегии Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

По данным ведомства, в 2018 году выявили 392 факта нарушений правил охоты, браконьерства и уничтожения растительного мира на 5 миллионов 610 тысяч 391 сом. Взыскали 3 миллиона 853 тысячи 541 сом.

В суды и прокуратуру направили 64 дела на 2 миллиона 217 тысяч 415 сомов. По двум делам отказано в производстве.

По выявленным фактам нарушителям природного законодательства предъявили штрафы на 665,4 тысячи сомов и взыскали 554,9 тысячи сомов, предъявили иски на 4 миллиона 944 тысячи 991 сом, взыскали 3 миллиона 298 тысяч 641 сом.