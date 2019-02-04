Ремонт дорог. В мэрии Бишкека не знают, сколько объектов снесут

В рамках второй фазы «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» планируют отремонтировать 60 дорог. Но в мэрии пока не знают, сколько объектов надо снести для расширения трасс. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства муниципалитета Уланбек Азыгалиев.
По его словам, в районных администрациях создали штабы.
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Он добавил, что в бюджете города на 2019 год заложили около 40 милллионов сомов на снос. Но окончательная сумма станет известна позже. На заседании стало известно, что в 2018-м на снос и выкуп муниципалитет потратил почти 44 миллиона сомов.