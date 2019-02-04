Ремонт дорог. В мэрии Бишкека не знают, сколько объектов снесут

В рамках второй фазы «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» планируют отремонтировать 60 дорог. Но в мэрии пока не знают, сколько объектов надо снести для расширения трасс. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства муниципалитета Уланбек Азыгалиев.

По его словам, в районных администрациях создали штабы.

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«Их сотрудники по каждой улице проходят, составляют ведомость объектов, которые попадают под снос. Однако фактических данных, сколько точно снесут объектов, пока нет. По тем объектам, где есть документы, специальные комиссии при акимиатах оценят ущерб, и мы его будем возмещать», — отметил Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что в бюджете города на 2019 год заложили около 40 милллионов сомов на снос. Но окончательная сумма станет известна позже. На заседании стало известно, что в 2018-м на снос и выкуп муниципалитет потратил почти 44 миллиона сомов.