20:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (243)

Ремонт дорог. В мэрии Бишкека не знают, сколько объектов снесут

В рамках второй фазы «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» планируют отремонтировать 60 дорог. Но в мэрии пока не знают, сколько объектов надо снести для расширения трасс. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства муниципалитета Уланбек Азыгалиев.

По его словам, в районных администрациях создали штабы.

Читайте по теме
Улицы Бишкека, которые отремонтируют в ближайшие два года
«Их сотрудники по каждой улице проходят, составляют ведомость объектов, которые попадают под снос. Однако фактических данных, сколько точно снесут объектов, пока нет. По тем объектам, где есть документы, специальные комиссии при акимиатах оценят ущерб, и мы его будем возмещать», — отметил Уланбек Азыгалиев.

Он добавил, что в бюджете города на 2019 год заложили около 40 милллионов сомов на снос. Но окончательная сумма станет известна позже. На заседании стало известно, что в 2018-м на снос и выкуп муниципалитет потратил почти 44 миллиона сомов.
Ссылка:
просмотров: 1317
Версия для печати
Материалы по теме
Не прошло и года. На улице Баялинова вскрывают новый асфальт из-за прорыва трубы
Не пройти. Жители просят отремонтировать улицу Чортекова
Ремонт дорог в Бишкеке. Мэрия хочет увеличить их гарантийный срок
На те же грабли. В мэрии пока не решили, как будут ремонтировать дороги
Почему при ремонте дорог не наносят разметку, интересуются бишкекчане
Бишкек лишится еще 310 деревьев только на одной улице
Проекты ремонта улиц Бишкека пройдут общественную экспертизу
В Бишкеке в 2019 году отремонтируют шесть улиц
В Бишкеке завершили сезон ремонта дорог
«Агент 024». «Лежачий полицейский» вместо светофора и игра в нарды на работе
Популярные новости
Автобус Бишкек&nbsp;&mdash; Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов Автобус Бишкек — Ташкент. Как чиновники похоронили договоренность президентов
Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка Имуществом Райымбека Матраимова заинтересовался Финпол. Начата проверка
Заработать $2&nbsp;миллиона за&nbsp;два года. История бизнесмена из&nbsp;Кыргызстана Заработать $2 миллиона за два года. История бизнесмена из Кыргызстана
Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41&nbsp;лицензией на&nbsp;месторождения Бывший сотрудник МВД Кыргызстана владеет 41 лицензией на месторождения
Бизнес
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Выгодный роуминг от&nbsp;MegaCom в&nbsp;Крыму Выгодный роуминг от MegaCom в Крыму
Кыргызтелеком&nbsp;&mdash; провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и&nbsp;проступков Кыргызтелеком — провайдер госсистемы Единого реестра преступлений и проступков
Опухоль головного мозга лечению поддается Опухоль головного мозга лечению поддается