Археологи обнаружили затерянный город в Южной Африке

Россыпь древних каменных хижин на окраине Йоханнесбурга оказалась остатками процветающего города, потерянного для истории на 200 лет. Об этом сообщил портал @hi-tech.

После трех десятилетий кропотливой работы археологов лидарная технология раскрыла на месте хижин настоящий мегаполис, состоящий из сотен домашних хозяйств и мастерских. В 800 домах в Квененге проживала тсваноязычная этническая группа, численностью не менее 10 тысяч человек.

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Находка важна тем, что доколониальная история южной части Африки не имеет письменных свидетельств.

Теперь пробелы начали заполнять с помощью лидара (LIDAR — англ. Light Identification Detection and Ranging — обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света). Это технология, которую ученые использовали для определения местонахождения древнего мегаполиса майя в начале 2018 года.

С помощью отражения миллиардов лазерных световых импульсов от склонов холмов Суйкербосранд исследователи смогли «разглядеть» древний город сквозь растительность и другие препятствия.

Фото Karim Sadr. Лидарные исследования

Квененг занимал около 20 квадратных километров. Расцвет города пришелся на период с XV по XIX века. Об уровне местной цивилизации свидетельствуют, в частности, каменные коридоры, выстроенные специально для прогона скота.

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В центре Квененга находятся остатки двух громадных загонов площадью примерно в 10 тысяч квадратных метров. Археологи считают, что это могли быть краалы, в которых содержали около тысячи голов крупного рогатого скота.

Квененг, подобно многим другим городам Тсваны, заброшен после гражданских беспорядков. Ушли жители, разрушились каменные башни, пришли в упадок роскошные усадьбы. Однако благодаря лидару память о некогда цветущем городе останется в истории.