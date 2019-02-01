Археологи обнаружили затерянный город в Южной Африке

Россыпь древних каменных хижин на окраине Йоханнесбурга оказалась остатками процветающего города, потерянного для истории на 200 лет. Об этом сообщил портал @hi-tech.
После трех десятилетий кропотливой работы археологов лидарная технология раскрыла на месте хижин настоящий мегаполис, состоящий из сотен домашних хозяйств и мастерских. В 800 домах в Квененге проживала тсваноязычная этническая группа, численностью не менее 10 тысяч человек.
Теперь пробелы начали заполнять с помощью лидара (LIDAR — англ. Light Identification Detection and Ranging — обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света). Это технология, которую ученые использовали для определения местонахождения древнего мегаполиса майя в начале 2018 года.
С помощью отражения миллиардов лазерных световых импульсов от склонов холмов Суйкербосранд исследователи смогли «разглядеть» древний город сквозь растительность и другие препятствия.
Квененг занимал около 20 квадратных километров. Расцвет города пришелся на период с XV по XIX века. Об уровне местной цивилизации свидетельствуют, в частности, каменные коридоры, выстроенные специально для прогона скота.
Квененг, подобно многим другим городам Тсваны, заброшен после гражданских беспорядков. Ушли жители, разрушились каменные башни, пришли в упадок роскошные усадьбы. Однако благодаря лидару память о некогда цветущем городе останется в истории.
- Лидар — космическая технология. Его можно установить на обычном самолете, чтобы с высоты сканировать нужные территории, проникая светом через растительность, которая сильно мешает археологам. Испускаемый лидаром свет проходит сквозь листья, кустарники и другую растительность и, отражаясь от земли, возвращается обратно. В целом принцип действия похож на обычный радар. Лидар помогает выстраивать 3D-модель поверхности.