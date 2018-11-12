Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов

Археологи Лаборатории гуманитарных исследований приступили к изучению могильника Тесинский залив — 3 в Хакасии, одного из самых больших времен таштыкской культуры, к носителям которой относятся и енисейские кыргызы. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.
Во время экспедиции ученые исследовали три погребения. Несмотря на то что ранее их разграбили, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся скелеты, бусины, роговые булавки и фрагменты погребальных масок.
Находки позволили сделать выводы об особенностях таштыкской культуры, погребальных обрядах и обычаях ее носителей. Кроме того, получены сведения о торговых связях, обществе и ювелирном деле населения Минусинской котловины на рубеже эр.
Заведующий Лабораторией гуманитарных исследований НГУ кандидат исторических наук Сергей Скобелев отметил, что могильник уникален в первую очередь необычно большими размерами, что может говорить о длительном и постоянном проживании здесь на рубеже эр крупной группы таштыкского населения.