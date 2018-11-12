Российские археологи изучают древние захоронения енисейских кыргызов

Археологи Лаборатории гуманитарных исследований приступили к изучению могильника Тесинский залив — 3 в Хакасии, одного из самых больших времен таштыкской культуры, к носителям которой относятся и енисейские кыргызы. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета.

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Могильник состоит из более чем 80 грунтовых могил. Его обнаружили несколько лет назад, однако раскопки начали только в 2017 году.

Во время экспедиции ученые исследовали три погребения. Несмотря на то что ранее их разграбили, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся скелеты, бусины, роговые булавки и фрагменты погребальных масок.

Находки позволили сделать выводы об особенностях таштыкской культуры, погребальных обрядах и обычаях ее носителей. Кроме того, получены сведения о торговых связях, обществе и ювелирном деле населения Минусинской котловины на рубеже эр.

Заведующий Лабораторией гуманитарных исследований НГУ кандидат исторических наук Сергей Скобелев отметил, что могильник уникален в первую очередь необычно большими размерами, что может говорить о длительном и постоянном проживании здесь на рубеже эр крупной группы таштыкского населения.

«Могильные ямы имели необычно большую глубину для данной культуры. Обнаруженные в них деревянные сооружения демонстрируют высокий уровень плотницкого мастерства, в том числе владение техникой сбора деревянных деталей. Это позволяет говорить о том, что налицо явные признаки оседлости, соответственно, бытующее ныне в истории региона представление о населении того времени как кочевом неверно. С учетом важности данного памятника для археологии региона в 2019 году работы на нем продолжат», — отметил он.