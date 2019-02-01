Нацстатком будет штрафовать за не вовремя сданные отчеты

За несвоевременное представление и представление недостоверной статистической отчетности предусмотрено наложение штрафа. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

В Нацстаткоме напомнили, что с 1 января 2019 года вступил в силу Кодекс о нарушениях. В частности, в нем отражены права Национального статистического комитета налагать административные штрафы.

«Для обеспечения исполнения взысканий предусмотрены меры принудительного воздействия в отношении нарушителя, уклоняющегося от уплаты штрафа, в виде начисления пени», — прокомментировали в Нацстаткоме.

Непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации и отчетов влечет наложение штрафа в 3 тысячи сомов для физических лиц и 13 тысяч сомов для юридических.