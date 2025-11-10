13:25
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Общество

В КР отмечают День науки: число исследователей растет, половина — женщины

В Кыргызстане сегодня отмечают День науки. Дата ежегодно проходит в ноябре и установлена постановлением правительства от 14 января 2002-го. Об этом сообщает Нацстатком.

История отечественной науки берет начало в 1943 году, когда в республике создан филиал Академии наук СССР. На его базе в декабре 1954-го образовали Академию наук Киргизской ССР. Тогда в системе работали 203 научных сотрудника, среди которых 12 докторов и 83 кандидата наук. В 1993 году учреждение получило статус Национальной академии наук.

По данным за 2024-й, научной деятельностью в стране занимаются 1 тысяча 315 специалистов, из них 129 докторов и 256 кандидатов наук. 52 процента научных сотрудников составляют женщины.

Расходы госбюджета на научные исследования и разработки в прошлом году достигли 893 миллионов сомов, что почти на 50 процентов больше, чем в 2020-м. В стране работает 68 научных организаций, большая часть которых приходится на учреждения высшего образования и академический сектор.

Нацстаткома
Фото Нацстаткома. В Кыргызстане отмечают День науки: число исследователей растет, половина — женщины

Всего в научных исследованиях и разработках задействованы более 8 тысяч специалистов, включая преподавателей вузов. Около 80 процентов из них — исследователи, а почти 38 процентов имеют ученую степень.

В 2024 году в аспирантуре обучались 2,4 тысячи человек, больше всего — в медицинской, педагогической, экономической и юридической сферах. Женщины составляют более 60 процентов среди аспирантов и докторантов.

За год программу завершил 591 аспирант. Больше всего выпускников пришлось на педагогические, медицинские, юридические и исторические направления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350280/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане насчитали более 6,5 тысячи ученых
В Кыргызстане действуют 21 театр и 68 музеев — опубликованы данные о культуре
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
В Кыргызстане вырос прожиточный минимум: более 8,7 тысячи сомов в месяц
Наука без бюрократии: утверждены новые нормы аттестации исследователей
Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов
В Кыргызстане почти 94 тысячи учителей отметят профессиональный праздник
Популярные новости
Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили Список стран, представляющих высокий риск для Кыргызстана, обновили
Город на&nbsp;трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
Отопительный сезон. &laquo;Бишкектеплосеть&raquo; рассказала, почему батареи не&nbsp;горячие Отопительный сезон. «Бишкектеплосеть» рассказала, почему батареи не горячие
Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и&nbsp;приговоривший автора Жусуп Абдрахманов. Дневник, спасший народ и приговоривший автора
Бизнес
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Совершайте покупки с&nbsp;KICB и&nbsp;выигрывайте МИЛЛИОН Совершайте покупки с KICB и выигрывайте МИЛЛИОН
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
10 ноября, понедельник
12:57
Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу снимать с гонки Досрочные выборы. За подкуп избирателей будут сразу сни...
12:55
Досрочные выборы. Кому запрещено лайкать посты кандидатов в соцсетях
12:48
В Ошской области открыли пункты продажи угля по соццене — 6 сомов за килограмм
12:33
Без питьевой воды останется часть Бишкека
12:29
Кудрета Тайчабарова отправили в СИЗО-1 до 30 декабря по делу об ОПГ