В Кыргызстане сегодня отмечают День науки. Дата ежегодно проходит в ноябре и установлена постановлением правительства от 14 января 2002-го. Об этом сообщает Нацстатком.

История отечественной науки берет начало в 1943 году, когда в республике создан филиал Академии наук СССР. На его базе в декабре 1954-го образовали Академию наук Киргизской ССР. Тогда в системе работали 203 научных сотрудника, среди которых 12 докторов и 83 кандидата наук. В 1993 году учреждение получило статус Национальной академии наук.

По данным за 2024-й, научной деятельностью в стране занимаются 1 тысяча 315 специалистов, из них 129 докторов и 256 кандидатов наук. 52 процента научных сотрудников составляют женщины.

Расходы госбюджета на научные исследования и разработки в прошлом году достигли 893 миллионов сомов, что почти на 50 процентов больше, чем в 2020-м. В стране работает 68 научных организаций, большая часть которых приходится на учреждения высшего образования и академический сектор.

Всего в научных исследованиях и разработках задействованы более 8 тысяч специалистов, включая преподавателей вузов. Около 80 процентов из них — исследователи, а почти 38 процентов имеют ученую степень.

В 2024 году в аспирантуре обучались 2,4 тысячи человек, больше всего — в медицинской, педагогической, экономической и юридической сферах. Женщины составляют более 60 процентов среди аспирантов и докторантов.

За год программу завершил 591 аспирант. Больше всего выпускников пришлось на педагогические, медицинские, юридические и исторические направления.