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Общество

ГКНБ разработал концепцию информационной безопасности Кыргызстана

Государственный комитет национальной безопасности разработал концепцию информационной безопасности Кыргызстана на 2019-2023 годы. Проект документа вынесли на общественное обсуждение.

В документе указано, что цель концепции — разработка стратегий действий по защите интересов личности, общества и государства в информационной сфере и создание эффективной системы обеспечения информационной безопасности Кыргызстана, представляющих совокупность правовых, организационных и экономических методов по реализации государственной политики в данной сфере.

В ГКНБ отметили ключевые проблемы информационной безопасности:

— распространение киберпреступности;

— отсутствие эффективного противодействия трансграничной информационной преступности в современных условиях;

— незащищенность сознания граждан от вредного и опасного контента и возможность манипуляции мнением пользователей интернета;

— мобилизация граждан для участия в незаконных акциях;

— вербовка посредством материалов радикального характера через интернет.

Обеспечить информационную безопасность страны планируют на основе «сочетания законодательной, судебной, правоохранительной, правоприменительной, контрольной и других форм деятельности государственных органов во взаимодействии с органами местного самоуправления, организациями и гражданами» и при помощи «создания государственной системы мониторинга, анализа и оценки информационного пространства в Кыргызстане и совершенствования технологии защиты информации и государственных информационных систем от потенциальных и реальных угроз».
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