Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 февраля облачно и +10 градусов. День увеличился до 10 часов 3 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Карагачевой, Суюмбаева, Окрайной, Табачной, Элебаева, Байтика Баатыра, Горького, Жукеева-Пудовкина, переулок Геологический;

9.00-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Сеченова, Маяковского, Щербакова, Тыныстанова, Ахунбаева, Бектенова, переулки Керченский, Красноярский, Уссурийский, Тобольский;

9.30-16.30 — отрезки улиц Ахунбаева, Политехнической, Шукурова, Бектенова, Джантошева, проспект Айтматова, переулки Койташский, Ясенский, Балхашский;

9.30-17.00 — улица Месароша, переулок Дубосековский;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Репина, Темирова, Шоорукова, Чон-Арык, Саликамской, жилмассивы «Салам-Алик», «Киргизия-1» (улицы Мостовая, Восточная, Центральная, Самойленко);

12.00-17.00 — отрезки улиц Московской, Ибраимова, Токтогула, Иманалиева.

Памятные даты

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями

Это ежегодное мероприятие, организуемое Международным противораковым союзом с 2005-го. Цель — привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, напомнить о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания, и значительно снизить смертность от рака.

Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ.

Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.

По данным Всемирной организации здравоохранения, лучевая терапия необходима примерно 70 процентам онкологических больных. В среднем только 30 процентов нуждающихся пациентов из России получают лучевую терапию.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Яков Штоффер

Родился 4 февраля 1906 года в Минской губернии Российской империи. Российский театральный художник, заслуженный деятель искусств Киргизской ССР.

Один из основателей театрально-декорационного искусства в Кыргызстане и один из создателей первого национального кыргызского балета «Анар».

Он приехал в Киргизию для подготовки Декады кыргызского искусства в Москве и остался здесь до 1946 года. До приезда Якова Штоффера в стране профессиональных художников театра не было.

Умер в 1951 году в Москве.

Родился поэт Сооронбай Жусуев

Фото из интернета. Сооронбай Жусуев

Родился 15 мая 1925 года в селе Кызыл-Джар Кара-Кульджинского района Ошской области. После окончания сельской школы 18-летний юноша мобилизовался в армию и с 1943 по 1945 год служил связистом в рядах прославленной гвардейской дивизии имени И.Панфилова. В боях дважды ранен.

Первое стихотворение Сооронбая Жусуева «Вперед, кыргызские воины!» опубликовано на страницах журнала «Советтик Кыргызстан» (ныне «Ала-Тоо») в 1943 году, когда ему было 18 лет. Первая книга его стихов «Эмгек кусу» («Песня труда») вышла из печати в 1950-м.

На кыргызском языке издано 30 книг поэта, 15 — на русском, 11 из них выпустили центральные московские издательства.

Многие стихи переведены более чем на 30 языков народов ближнего и дальнего зарубежья.

Сооронбай Жусуев — признанный мастер лирических и эпических произведений, а также опытный и очень тонкий переводчик поэзии.

Умер 4 февраля 2016 года.

Родился артист балета Чолпонбек Базарбаев

Фото operaballet.lg.kg. Чолпонбек Базарбаев

Родился 4 февраля 1949 года в селе Чолпон Кочкорского района. Кыргызский артист балета, танцовщик, народный артист СССР.

Более двух десятилетий Чолпонбек Базарбаев был премьером национальной балетной труппы. Более 30 ведущих партий в спектаклях мировой классики воплотил он на сцене. Среди них образы Зигфрида («Лебединое озеро» П.И.Чайковского), Альберта («Жизель» А.Адана), Кира («Томирис» У.Мусаева), Петрушки («Петрушка» И.Стравинского), Нурдина («Чолпон» М.Раухвергера) и многие другие.

За большой вклад в развитие культуры и искусства республики, заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества с зарубежными странами в 2002 году Чолпонбек Базарбаев награжден орденом «Данакер».

О творчестве Чолпонбека Базарбаева сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественный фильм «Нокдаун» с его участием, созданный киностудией «Кыргызфильм» в 1990 году.

Погиб 2 сентября 2002 года в автомобильной катастрофе.

В 2004-м его имя присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, в Бишкеке на Театральной аллее установлен бронзовый памятник артисту.

У кого намечаются тои

Жаныл Алыбаева

Родилась 4 февраля 1980 года. Заместитель министра труда и социального развития.

Куда сходить

Культура

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе приглашает на выставку «Мгновения войны в произведениях Юлиана Семенова»;

в филармонии состоится благотворительный концерт;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева приглашает на в ечер памяти народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш телефон WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.