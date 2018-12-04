17:45
USD 69.84
EUR 79.41
RUB 1.05
Общество

Минтранс Кыргызстана финансируется по остаточному принципу

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана финансируется по остаточному принципу. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель министра Азимкан Жусубалиев.

По его словам, в 2010 году дорожной отрасли выделялось 2,8 процента средств из бюджета, в 2017-м — 1,7 процента. В денежном эквиваленте на ремонт и содержание одного километра дорог в 2010 году выделялось 69 тысяч сомов. К 2017 году сумма снизилась до 62 тысяч.

Он добавил, что на содержание отрасли требуется 11,6 миллиарда сомов. «Анализ показывает, что отрасль финансируется по остаточному принципу», — сказал Азимкан Жусубалиев.
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Минтранс хочет обязать водителей устанавливать в машинах тахографы
Жамшитбек Калилов о методах искоренения коррупции в Минтрансе
80 миллионов сомов теряет Минтранс из-за поздней закупки битума
Грузовики Минтранса освободят от уплаты сборов на весогабаритном контроле
Дорога в ущелье Кырчын почти готова к Всемирным играм кочевников
В Боомском ущелье завершились работы по установке водопропускных труб
До 1 сентября 2018 года большегрузам запрещено днем ездить по дорогам
Проезд через перевал Тоо-Ашуу будет затруднен, идет ремонт
Маданият — Джалал-Абад. Еще одна дорога, еще один скандал
Куда девается лишний груз из пунктов пропуска? Депутаты и Минтранс спорят
Популярные новости
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей 24.kg
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается похолодание
Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов Пример для подражания. Популярный певец Мирбек Атабеков провел той без устуканов
Неделя-24. Наступление на&nbsp;Алмазбека Атамбаева и&nbsp;откровения экс-пиарщика СДПК Неделя-24. Наступление на Алмазбека Атамбаева и откровения экс-пиарщика СДПК
Бизнес
Президент &laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на&nbsp;350 тысяч сомов Президент «АЮ Холдинг» Ш.Абдыкеримов оказал помощь ЛОВЗ на 350 тысяч сомов
ЭКО. Новейшие достижения ЭКО. Новейшие достижения
Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение отечественных нефтетрейдеров к президенту Кыргызстана
Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999? Хотите стать обладателем номера 0508888888 или 0509999999?