Минтранс Кыргызстана финансируется по остаточному принципу

Министерство транспорта и дорог Кыргызстана финансируется по остаточному принципу. Об этом сегодня на круглом столе сообщил заместитель министра Азимкан Жусубалиев.

По его словам, в 2010 году дорожной отрасли выделялось 2,8 процента средств из бюджета, в 2017-м — 1,7 процента. В денежном эквиваленте на ремонт и содержание одного километра дорог в 2010 году выделялось 69 тысяч сомов. К 2017 году сумма снизилась до 62 тысяч.

Он добавил, что на содержание отрасли требуется 11,6 миллиарда сомов. «Анализ показывает, что отрасль финансируется по остаточному принципу», — сказал Азимкан Жусубалиев.