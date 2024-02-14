На 3,9 миллиона сомов оштрафовали автовладельцев в январе 2024 года

В январе 2024 года проверено 54 тысячи 654 автомобиля и составлено 474 протокола. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

По его данным, на основании выявленных нарушений наложено штрафов на сумму 3 миллиона 931 тысяча 500 сомов. Размер штрафов по сравнению с январем 2023-го вырос на 306 процентов.

Также департаментом наземного и водного транспорта проведены рейдовые проверки в целях обеспечения соблюдения правил пассажирских перевозок, требований международных перевозок и установленных весогабаритных норм.

По итогам проверки составлено 184 административных протокола, на основании которых наложен штраф в размере 1 миллиона 347 тысяч 500 сомов.

«Сегодня в направлении деятельности департамента транспорта по организации международных перевозок получено 91 тысяча 955 разрешений из 38 стран. В январе этого года выдано более 9 тысяч разрешений на международные автомобильные перевозки на сумму 1 миллион 504 тысячи сомов, которые поступили в республиканский бюджет», — отметили в Минтрансе.

На основании электронных заявок, поступивших через портал elicense.gov.kg Министерства экономики и коммерции, за рубежом выдано 678 разрешительных документов, получено 203 тысячи 200 сомов от государственной пошлины.

За январь автотранспортниками Кыргызстана выполнено 19 тысяч 57 маршрутов, перевезено 298 тысяч 340 тонн груза.