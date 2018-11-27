28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Восточный
|
жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум, Босого Достоевского/Горького), «Дордой», «Ак-Бата» (6-я, 7-я улицы)
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9.00
|
18.00
|
5-й микрорайон, 65, 72, 72/1, 81
|
5.00
|
18.00
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микрорайон «Тунгуч», 60, 60/1, 73/1
|
9.30
|
12.00
|
переулок Койташский, отрезки улиц Койбагарова, Белорусской
|
12.00
|
15.00
|
3-й микрорайон, 4-6, 10/1
|
14.00
|
16.00
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проспект Чуй, 39
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9.30
|
17.00
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Западный
|жилмассив «Ала-Тоо» (улица Бакыян),
село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Мусульманкулова)
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9.00
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18.00
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жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса)
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9.30
|
18.00
2Чуйская область
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Аламединский
|село Аламедин (отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской),
села Бек-Тоо, Васильевка, Полевое, Привойное, Байтик, Арчалы, Бейгельди, Маевка (отрезки улицы Молодой Гвардии),
село Кок-Джар (отрезки улиц Маликова, Чон-Багыш, Эгинбаева, Керимкул Акмат, Майрам, Фрунзе, Садовой, Пушкина, Кундучаловой, Достук, Кок-Джарской, Шабдан Баатыра, Конур Осмон, Уметалиева, Пушкина, район «Панорамы»)
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9.00
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17.00
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Сокулукский
|село Джаны-Джер (улицы Садовая, Свободы, Строительная, Зеленая),
село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова),
село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору),
село Комсомольское (улицы Озерная, Набережная),
село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская),
село Сокулук (улицы Советская, Бакыт, Алма-Атинская),
село Чат-Кель (улицы Украинская, Почтовая, Ленина)
|
9.00
|
17.00
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Московский
|село Александровка (улица Пушкина),
село Садовое (улица Советская),
села Предтеченка, Ак-Суу
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9.00
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17.00
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Кантский
|село Бирдик (улицы Красный Мелянтан),
село Люксембург (отрезки улиц Ваккера, Садовой, Ленина)
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9.00
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17.00
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Чуйский
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село Чуй (отрезки улиц Советской, Новой, Школьной, Береговой, Ибраимова)
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9.00
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17.00
3Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Жылу-Булак, Мин-Булак, Кутургу, Ой-Булак, Торт-Куль, Большевик.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Ош-3000, Жаны-Кызылсуу, Казак, Чоок, Кожомбак, Фархад, Тажибай, Питомник, Беш-Капа, Кенжекул, Партсьезд;
- 8.00-12-00 — город Ош (жилмассив «Калинина», участок «Фуркат», улицы Бакинская, Аношина, Турсунбаева, Аральская, Зайнабетдинова, Сунь-Ят-Сена, Карасуйская, Алайская, Масалиева, Навои);
- 9.00-17.00 — город Ош (улицы Раззакова, Карасуйская, Артыкова, Шарипова, Кош-Таш, Садыкова, Аношина, Салиева, микрорайоны «Авиагородок», «Манас-Ата»).