28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Восточный жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум, Босого Достоевского/Горького), «Дордой», «Ак-Бата» (6-я, 7-я улицы) 9.00 18.00 5-й микрорайон, 65, 72, 72/1, 81 5.00 18.00 микрорайон «Тунгуч», 60, 60/1, 73/1 9.30 12.00 переулок Койташский, отрезки улиц Койбагарова, Белорусской 12.00 15.00 3-й микрорайон, 4-6, 10/1 14.00 16.00 проспект Чуй, 39 9.30 17.00 Западный жилмассив «Ала-Тоо» (улица Бакыян),

село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Мусульманкулова) 9.00 18.00 жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса) 9.30 18.00

2 Чуйская область

Аламединский село Аламедин (отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской),

села Бек-Тоо, Васильевка, Полевое, Привойное, Байтик, Арчалы, Бейгельди, Маевка (отрезки улицы Молодой Гвардии),

село Кок-Джар (отрезки улиц Маликова, Чон-Багыш, Эгинбаева, Керимкул Акмат, Майрам, Фрунзе, Садовой, Пушкина, Кундучаловой, Достук, Кок-Джарской, Шабдан Баатыра, Конур Осмон, Уметалиева, Пушкина, район «Панорамы») 9.00 17.00 Сокулукский село Джаны-Джер (улицы Садовая, Свободы, Строительная, Зеленая),

село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова),

село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору),

село Комсомольское (улицы Озерная, Набережная),

село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская),

село Сокулук (улицы Советская, Бакыт, Алма-Атинская),

село Чат-Кель (улицы Украинская, Почтовая, Ленина) 9.00 17.00 Московский село Александровка (улица Пушкина),

село Садовое (улица Советская),

села Предтеченка, Ак-Суу 9.00 17.00 Кантский село Бирдик (улицы Красный Мелянтан),

село Люксембург (отрезки улиц Ваккера, Садовой, Ленина) 9.00 17.00 Чуйский село Чуй (отрезки улиц Советской, Новой, Школьной, Береговой, Ибраимова) 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Жылу-Булак, Мин-Булак, Кутургу, Ой-Булак, Торт-Куль, Большевик.

4 Ошская область