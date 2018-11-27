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Общество

28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

Восточный

жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум, Босого Достоевского/Горького), «Дордой», «Ак-Бата» (6-я, 7-я улицы)

9.00

18.00

5-й микрорайон, 65, 72, 72/1, 81

5.00

18.00

микрорайон «Тунгуч», 60, 60/1, 73/1

9.30

12.00

переулок Койташский, отрезки улиц Койбагарова, Белорусской

12.00

15.00

3-й микрорайон, 4-6, 10/1

14.00

16.00

проспект Чуй, 39

9.30

17.00

Западный

 жилмассив «Ала-Тоо» (улица Бакыян),
село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Мусульманкулова)

9.00

18.00

жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кок-Сай, Манаса)

9.30

18.00

2Чуйская область

Аламединский

 село Аламедин (отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской),
села Бек-Тоо, Васильевка, Полевое, Привойное, Байтик, Арчалы, Бейгельди, Маевка (отрезки улицы Молодой Гвардии),
село Кок-Джар (отрезки улиц Маликова, Чон-Багыш, Эгинбаева, Керимкул Акмат, Майрам, Фрунзе, Садовой, Пушкина, Кундучаловой, Достук, Кок-Джарской, Шабдан Баатыра, Конур Осмон, Уметалиева, Пушкина, район «Панорамы»)

9.00

17.00

 

Сокулукский

 село Джаны-Джер (улицы Садовая, Свободы, Строительная, Зеленая),
село Джаны-Пахта (улицы Спортивная, Чолпонкулова),
село Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору),
село Комсомольское (улицы Озерная, Набережная),
село Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Пионерская, Ала-Арчинская),
село Сокулук (улицы Советская, Бакыт, Алма-Атинская),
село Чат-Кель (улицы Украинская, Почтовая, Ленина)

9.00

 

17.00

 

Московский

 село Александровка (улица Пушкина),
село Садовое (улица Советская),
села Предтеченка, Ак-Суу

9.00

17.00

Кантский

 село Бирдик (улицы Красный Мелянтан),
село Люксембург (отрезки улиц Ваккера, Садовой, Ленина)

9.00

17.00

Чуйский

село Чуй (отрезки улиц Советской, Новой, Школьной, Береговой, Ибраимова)

9.00

17.00

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Жылу-Булак, Мин-Булак, Кутургу, Ой-Булак, Торт-Куль, Большевик.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Ош-3000, Жаны-Кызылсуу, Казак, Чоок, Кожомбак, Фархад, Тажибай, Питомник, Беш-Капа, Кенжекул, Партсьезд;
  • 8.00-12-00 — город Ош (жилмассив «Калинина», участок «Фуркат», улицы Бакинская, Аношина, Турсунбаева, Аральская, Зайнабетдинова, Сунь-Ят-Сена, Карасуйская, Алайская, Масалиева, Навои);
  • 9.00-17.00 — город Ош (улицы Раззакова, Карасуйская, Артыкова, Шарипова, Кош-Таш, Садыкова, Аношина, Салиева, микрорайоны «Авиагородок», «Манас-Ата»).
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