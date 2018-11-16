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Общество

80 миллионов сомов теряет Минтранс из-за поздней закупки битума

Из-за несвоевременной закупки битума Минтранс ежегодно теряет около 80 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Депутат Азамат Арапбаев предложил Министерству транспорта и дорог приобретать битум в январе — феврале.

«Битум — самая дорогая составляющая асфальта. А вы приобретаете битум летом, если бы вы приобретали в январе — феврале, сэкономили бы денежные средства в 2,5 раза», — уверен депутат.

На это Жамшитбек Калилов ответил, что закупка битума — проблемный вопрос. Минтранс уже провел подсчеты, обратился с просьбой выделять средства раньше.

«На те деньги, что Минтранс теряет на поздней закупке битума, можно было бы на 100 процентов поднять зарплату сотрудникам центрального аппарата или сделать 15 километров дороги. Со следующего года мы переходим на программное бюджетирование. Мы работаем с Министерством финансов и правительством над решением этого вопроса», — подчеркнул Жамшитбек Калилов.
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