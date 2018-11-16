80 миллионов сомов теряет Минтранс из-за поздней закупки битума

Из-за несвоевременной закупки битума Минтранс ежегодно теряет около 80 миллионов сомов. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

Депутат Азамат Арапбаев предложил Министерству транспорта и дорог приобретать битум в январе — феврале.

«Битум — самая дорогая составляющая асфальта. А вы приобретаете битум летом, если бы вы приобретали в январе — феврале, сэкономили бы денежные средства в 2,5 раза», — уверен депутат.

На это Жамшитбек Калилов ответил, что закупка битума — проблемный вопрос. Минтранс уже провел подсчеты, обратился с просьбой выделять средства раньше.