В ГКНБ объяснили долгое расследование дела по аварии на ТЭЦ Бишкека

Расследование уголовного дела по факту аварии на ТЭЦ Бишкека затягивается из-за проводимой экспертизы. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил замначальника Главного следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу.

По его словам, экспертиза должна установить сумму, потраченную на реализацию проекта. Завершить расследование уголовного дела планируют к концу ноября.

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«Авария на ТЭЦ нанесла ущерб государству в 89 миллионов 699 тысяч сомов. Из них 12 миллионов ушло на устранение аварии, 77,6 миллиона сомов бюджет недополучил из-за недопоставок тепла. Сейчас эксперты устанавливают, сколько реально денег должны были потратить на реконструкцию», — рассказал Сагынбек Самидин уулу.

Он добавил, что следователи изучили движимое и недвижимое имущество обвиняемых и арестовали его. Дальнейшее решение по нему, отметил представитель ГКНБ, примет суд.

Всего по аварии и модернизации ТЭЦ Бишкека возбудили четыре уголовных дела и арестовали семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Под арестом также два бывших премьер-министра Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев. Всем предъявлены обвинения в коррупции.

Первый судебный процесс по аварии на столичной ТЭЦ уже начался. На скамье подсудимых в Первомайском районном суде — экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и бывший гендиректор ОАО «Электрические станции» Салайдин Авазов.