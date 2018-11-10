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Общество

Гигантская пыльная буря поразила австралийцев

Очевидцы сняли на видео гигантскую пыльную бурю в Новом Южном Уэльсе, которая окрасила небо в красный цвет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам автора видео, пыльная буря в городке Уайт Клифс оказалась крупнейшей на его памяти.


«Когда буря утихла, абсолютно все вокруг было покрыто пылью, даже в домах. В самом начале ветер дул со скоростью более 100 километров в час, из-за чего пострадала местная частная собственность. Но, учитывая серьезность ситуации, нам повезло, что мы не понесли куда больший ущерб», — отметил житель Австралии.

Пыльные бури возникают при сухой поверхности почвы и сильном ветре, дующем со скоростью от 10 метров в секунду. Высота такого природного явления может достигать нескольких метров.
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