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Общество

В тропических лесах Австралии обнаружили гигантское насекомое

В тропических лесах Австралии обнаружили гигантское насекомое. Об этом сообщает местный телеканал ABC.

ABC
Фото ABC. Найденный новый вид насекомого получил название Acrophylla alta

Новый вид получил название Acrophylla alta. Его вес достигает 44 граммов. Отмечается, что обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев.

«Крупное и ранее не известное насекомое-палочник найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд, и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии», — говорится в сообщении.

Энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров. Позже — еще двух, при этом самца пока найти не смогли.

По словам профессора Университета Джеймса Кука Ангуса Эммотта, ранее самым тяжелым насекомым в Австралии считался гигантский роющий таракан, вес которого не превышает 30 граммов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338166/
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