В тропических лесах Австралии обнаружили гигантское насекомое. Об этом сообщает местный телеканал ABC.
Новый вид получил название Acrophylla alta. Его вес достигает 44 граммов. Отмечается, что обычно эти насекомые обитают в высокогорных лесах, преимущественно в кронах деревьев.
«Крупное и ранее не известное насекомое-палочник найдено в туманных лесах на крайнем севере штата Квинсленд, и, вероятно, это самое тяжелое насекомое в Австралии», — говорится в сообщении.
Энтомологи обнаружили самку этого насекомого на высоте около 900 метров. Позже — еще двух, при этом самца пока найти не смогли.
По словам профессора Университета Джеймса Кука Ангуса Эммотта, ранее самым тяжелым насекомым в Австралии считался гигантский роющий таракан, вес которого не превышает 30 граммов.