Австралию накрыл самый мощный почти за 40 лет снегопад. Несколько городов на востоке страны оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, сообщает Reuters.

В субботу в некоторых районах северной части Нового Южного Уэльса из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 сантиметров снега, что стало самым большим количеством с середины 1980-х, сообщила метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.

При этом на другие районы обрушились обильные дожди. Из-за шторма на дорогах застряли более 100 автомобилей, десятки тысяч домов остались без электричества.

А в штате Квинсленд снежный покров образовался впервые за 10 лет. Многие австралийцы пришли в восторг от редкого явления. Некоторые сообщили в соцсетях, что впервые в жизни увидели снег.