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Происшествия

Австралию накрыл самый мощный почти за 40 лет снегопад

Австралию накрыл самый мощный почти за 40 лет снегопад. Несколько городов на востоке страны оказались под самым толстым слоем снега за последние десятилетия, сообщает Reuters.

В субботу в некоторых районах северной части Нового Южного Уэльса из-за холодного воздушного фронта выпало до 40 сантиметров снега, что стало самым большим количеством с середины 1980-х, сообщила метеоролог Австралийского бюро погоды Мириам Брэдбери.

При этом на другие районы обрушились обильные дожди. Из-за шторма на дорогах застряли более 100 автомобилей, десятки тысяч домов остались без электричества.

А в штате Квинсленд снежный покров образовался впервые за 10 лет. Многие австралийцы пришли в восторг от редкого явления. Некоторые сообщили в соцсетях, что впервые в жизни увидели снег.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/338376/
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