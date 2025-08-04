Туроператоры Австралии зафиксировали резкий рост интереса к Кыргызстану

Кыргызстан вошел в число наиболее быстрорастущих направлений среди австралийских путешественников, стремящихся к нестандартным маршрутам и природным приключениям. Об этом сообщил портал news.com.au со ссылкой на данные крупнейшего австралийского туроператора Intrepid Travel.

По словам управляющего директора Intrepid Travel по Австралии и Новой Зеландии Бретта Митчелла, бронирования туров в Центральную Азию, включая Кыргызстан, резко выросли. В частности, спрос на поездки в КР увеличился на 137 процентов. Общий рост интереса к Центральной и Северной Азии составил 66 процентов в годовом исчислении.

«За последние три года мы наблюдаем устойчивый рост спроса на путешествия вне традиционных маршрутов. Кыргызстан с его горами Тянь-Шаня и возможностью глубоко погрузиться в культуру кочевников становится особенно привлекательным для туристов», — отметил Бретт Митчелл.

Intrepid Travel расширила предложения по Кыргызстану, включая пешие походы в предгорьях Тянь-Шаня и проживание в юртах с местными семьями. Всего компания запустила шесть новых маршрутов по Центральной Азии, сделав регион более доступным для путешественников. Кыргызстан оказался в числе трендовых направлений наряду с Монголией и Казахстаном.