Чувство ограниченных возможностей. Как ДТП помогло изменить жизнь Айдай Адиевой

Авариями кыргызстанцев не удивишь — они видят их каждый день, у некоторых они происходят чуть ли не под окнами дома. Причин печальной статистики много. Среди прочих несоблюдение правил дорожного движения, превышение скоростного режима, езда в нетрезвом состоянии. Больше всего ДТП происходит в Бишкеке и Оше, Чуйской области.

Печальная статистика

С начала 2018 года в Кыргызстане зарегистрировано больше 5 тысяч ДТП. За этот период жертвами аварий стали 458 человек, больше 6 тысяч взрослых получили травмы, 62 ребенка погибли.

Одно из последних страшных ДТП было в Кемине. В результате аварии погибли трехмесячный младенец и водитель. Еще несколько человек получили тяжелые травмы.

На оживленной трассе Бишкек — Ош постоянно случаются аварии. Очередная произошла 9 ноября, в результате нее погиб один человек, девять пассажиров пострадали.

В столице тоже есть участок, где ДТП происходят по несколько раз в день. После ремонта дороги люди, живущие на перекрестке улиц Баялинова и Орозбекова, постоянно становятся очевидцами, а то и жертвами аварий. Мэрия и УОБДД бездействуют.

Железная леди

Айдай Адиева в апреле 2017-го тоже пострадала в ДТП. Она не справилась с управлением, машина ударилась в столб, в результате девушка получила несколько серьезных травм.

Айдай плохо помнит, как произошла авария, но последствия ДТП до сих пор дают о себе знать.

«За рулем была я, рядом сидел пассажир. На повороте машину занесло, я потеряла управление и врезалась в столб. Меня и пассажира вытащили очевидцы. Очнулась, когда приехала скорая. Я плохо соображала, что происходит. Единственное, чувствовала, что сломала руку, а моя нога просто висела», — вспоминает девушка.

Когда ее привезли в больницу, врачи диагностировали ей переломы ноги, руки и травму головы.

«В отделении я не чувствовала половины лица. Из-за травмы головы врачи сказали, что нужно сбрить волосы. У меня началась истерика. Понимая, что родителям и без того сложно, старалась шутить. В итоге мне в сломанную кость ноги вставили пару металлических пластин и закрепили болтами», — говорит Айдай Адиева.

Второй круг ада

В общей сложности девушка пролежала в постели около пяти месяцев, еще почти полтора года ей потребовалось на то, чтобы восстановить здоровье.

«У меня ломило спину, мышцы перестали слушаться. После аварии два месяца в буквальном смысле была прикована к постели. Малейшее неправильное движение причиняло боль. Когда сняли гипс с руки, оказалось, что разрабатывать мышцы тоже сложно, но, в конце концов, все прошло хорошо», — улыбается она.

Во время реабилитационного периода мне позволяли дойти до соседней комнаты и обратно. Спустя определенный период время прогулок увеличилось до пяти минут. Айдай Адиева

Через несколько месяцев после серьезной травмы Айдай начала ходить с тростью. Когда казалось, что все уже позади, ей пришлось делать повторную операцию.

«Когда стало лучше, и я начала ходить с тростью, один болт вылез, и это было заметно. Врач вытащил сначала его, а потом выяснилось, что и второй нужно убирать. Медики решили проводить повторную операцию — после рентгена выяснилось, что у меня расхождение костей», — рассказывает она.

Вторую операцию девушка перенесла тяжелее первой.

Я лежала в слезах. Боль можно терпеть, но больше всего давит чувство ограниченных возможностей. Айдай Адиева

Врачи удалили пластину и поставили между костями железную стяжку. С железом в ноге девушка проходила еще десять месяцев, его удалили лишь в августе 2018 года.

Через боль к благотворительности

После пережитого Айдай Адиева решила открыть благотворительный фонд. Она помогает детским домам и малоимущим семьям, хочет реализовать программу фостерных семей в республике.

«В детстве я дружила с детьми из реабилитационного центра для беспризорников. Уже тогда понимала, что им нужна помощь не только финансовая, но и психологическая. Этих детей нужно приспосабливать к жизни, дать возможность найти свое место в обществе. После операции я поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать все на потом», — улыбается девушка.