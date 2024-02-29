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Власть

Большегрузы должны ездить вечером. Это снизит количество ДТП, считает депутат

Большегрузы должны ездить в городе с 21.00 до 6.00. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Эмиль Токтошев.

Он считает, что это поможет снизить количество ДТП.

«Недавно мы стали свидетелями смертельного ДТП, когда на окраине Бишкека грузовая машина переехала девочку. Конечно, это вина водителя, но это все равно остается проблемой всего Кыргызстана. Это надо решать другими путями, нет гарантии, что если виновника посадили, то больше аварий не будет. Население города с каждым днем растет. Например, в других больших городах большегрузы ездят с 21.00 до 6.00. Я предлагаю у нас тоже ввести такое правило. Это хоть немного снизит количество ДТП», — сказал нардеп.

По его словам, это также поможет решить проблему с пробками.

Напомним, 22 февраля в Бишкеке грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку. Водитель машины переехал ее и уехал с места происшествия. От полученных травм девочка скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Виновника задержали.
Ссылка: https://24.kg/vlast/287885/
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