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Общество
Сюжет: Полезные советы (41)

День шопинга. Как не стать жертвой эмоциональных покупок

Ежегодно 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Своеобразный праздник появился случайно, когда в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group объявила о грандиозной распродаже, приуроченной к Дню холостяка, который отмечается в КНР в этот же день.

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В 2013-м Alibaba Group за сутки заработала $5,8 миллиарда.

Сейчас популярность интернет-магазинов облегчила покупателям жизнь. Все необходимое можно купить, не выходя из дома. Некоторые люди становятся одержимыми и скупают даже ненужные товары, но задумываются об этом, когда покупка уже совершена.

Другие с помощью шопинга борются с депрессией, поднимают настроение, тем самым становятся жертвами эмоциональных покупок.

Первой женщиной-шопоголиком считается американка Барбара Зелински, которая за 2,5 минуты тратила ежемесячный заработок мужа.

Психологи рассказали 24.kg, как не попасть на крючок маркетологов в сезон распродаж.

1

Как понять, что у меня зависимость к покупкам?

Разновидностей шопоголизма много. Самой распространенной считается сейломания. При виде скидки человек импульсивно покупает товар, даже если не планировал.

Брендомания — навязчивое желание приобретать изделия или услуги конкретных брендов. Гаджет-аддикция — сравнительно новое расстройство, связанное с навязчивым желанием обладать новейшими гаджетами.

2

Я пытаюсь совершать только обдуманные покупки, но трачу больше, чем хотелось бы. Я шопоголик?

Шопоголиков делят по манере поведения.

Спонтанный шопоголик собирается купить что-то определенное, однако в процессе приобретает все подряд.

Осознанный шопоголик сознательно идет в магазин, чтобы покупками поднять настроение или снять стресс.

Целеустремленный шопоголик не может вспомнить и внятно объяснить, на что потратил деньги.

Разумный шопоголик покупает больше товаров, чем ему необходимо. Так сказать, впрок.

Истинный шопоголик отличается тем, что хватает с прилавков все, что видит, как ребенок, не отдавая себе отчета в том, что и зачем он делает.

3

Шопоголизмом страдают только женщины?

Обычно спонтанным покупкам подвержены женщины. Но в последнее время все чаще этой напасти подвергаются и мужчины. В особо тяжелых случаях течения заболевания человек, не имеющий возможности приобрести желанную вещь, может покончить жизнь самоубийством.

Помните, что продавцы нацелены продать вам все, что имеется в магазине. Большинство из них лукавят, делая комплименты.

Конечно, иногда стоит себя порадовать чем-нибудь желаемым. Однако это нужно делать только в том случае, если позволяет бюджет.

4

Как правильно ходить в магазин, чтобы не купить лишнего?

Перед походом в магазин составьте список покупок, проверив, какие именно продукты закончились. Старайтесь не обращать внимания на скидки. Зачастую это лишь рекламный ход, а не выгодная покупка. Ведите учет расходов, чтобы видеть, на что вы тратите больше всего. Проанализируйте записи в течение месяца. Так вы поймете, от чего можно отказаться, какие товары куплены спонтанно.

Походы в продуктовый магазин на голодный желудок лишь увеличивают риск купить лишнее.

5

Что нужно знать об интернет-покупках?

Совершая покупки онлайн, покупатель находится в удобной обстановке, но при этом он склонен к необдуманным тратам.

Красивые фотографии могут выгодно представить обыкновенный товар в новом свете. Правильно подобранный фон, описание товаров, размер шрифта, всплывающие окна и другие приемы увеличивают прибыль интернет-магазина. Реклама магазина может всплывать еще долго после того, как вы его покинете и будете посещать другие сайты.

После того, как ваша виртуальная корзина собрана, отвлекитесь на некоторое время, а затем еще раз пересмотрите свой выбор. Вы обязательно откажетесь от некоторых товаров, а то и вовсе удалите все, что собрали.

6

Чем лучше расплачиваться: картой или наличными?

По статистике, люди, пользующиеся кредитными картами, чаще совершают необдуманные покупки. Отдавая наличные, человек осознает, что расстается с деньгами, и может вовремя остановиться.

Строго лимитируйте финансы и не позволяйте себе тратить больше положенной суммы. При таком подходе обычно пропадает желание «грести» с полок все подряд.

7

На что надо обращать внимание при выборе одежды онлайн?

Модницы любят подбирать себе наряды из глянца, не задумываясь, что на моделях они сидят выигрышнее. Это не только зависит от фигуры, но и от образа в целом, работы стилистов, гримеров, обработки фотографий. Или девушка увидела красивую блузку и поставила себе цель — купить во что бы то ни стало.

Не исключено, что, заполучив понравившуюся вещь, она будет разочарована. Ведь перед покупкой не было времени примерить или обновка ни к чему не подходит.

Бывают случаи, когда неподходящие вещи покупают для дальнейшей доработки. Нельзя покупать одежду меньшего размера с расчетом на то, что вы похудеете, или большего размера, чтобы ушить. За переделку одежды придется платить в ателье. Однако и после этого она может не сидеть по фигуре.

Перед покупкой обновок переберите шкафы и убедитесь, что вам необходима новая юбка или брюки. Составьте комплект, гармонирующий с обувью, аксессуарами и верхней одеждой, чтобы к новому платью не пришлось покупать пальто, сапоги и шляпу.
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