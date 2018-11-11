День шопинга. Как не стать жертвой эмоциональных покупок

Ежегодно 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Своеобразный праздник появился случайно, когда в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group объявила о грандиозной распродаже, приуроченной к Дню холостяка, который отмечается в КНР в этот же день.

В 2013-м Alibaba Group за сутки заработала $5,8 миллиарда.

Сейчас популярность интернет-магазинов облегчила покупателям жизнь. Все необходимое можно купить, не выходя из дома. Некоторые люди становятся одержимыми и скупают даже ненужные товары, но задумываются об этом, когда покупка уже совершена.

Другие с помощью шопинга борются с депрессией, поднимают настроение, тем самым становятся жертвами эмоциональных покупок.

Первой женщиной-шопоголиком считается американка Барбара Зелински, которая за 2,5 минуты тратила ежемесячный заработок мужа.

Психологи рассказали 24.kg, как не попасть на крючок маркетологов в сезон распродаж.

1 Как понять, что у меня зависимость к покупкам? Разновидностей шопоголизма много. Самой распространенной считается сейломания. При виде скидки человек импульсивно покупает товар, даже если не планировал.



Брендомания — навязчивое желание приобретать изделия или услуги конкретных брендов. Гаджет-аддикция — сравнительно новое расстройство, связанное с навязчивым желанием обладать новейшими гаджетами.

2 Я пытаюсь совершать только обдуманные покупки, но трачу больше, чем хотелось бы. Я шопоголик? Шопоголиков делят по манере поведения.



Спонтанный шопоголик собирается купить что-то определенное, однако в процессе приобретает все подряд.



Осознанный шопоголик сознательно идет в магазин, чтобы покупками поднять настроение или снять стресс.



Целеустремленный шопоголик не может вспомнить и внятно объяснить, на что потратил деньги.



Разумный шопоголик покупает больше товаров, чем ему необходимо. Так сказать, впрок.



Истинный шопоголик отличается тем, что хватает с прилавков все, что видит, как ребенок, не отдавая себе отчета в том, что и зачем он делает.

3 Шопоголизмом страдают только женщины? Обычно спонтанным покупкам подвержены женщины. Но в последнее время все чаще этой напасти подвергаются и мужчины. В особо тяжелых случаях течения заболевания человек, не имеющий возможности приобрести желанную вещь, может покончить жизнь самоубийством.



Помните, что продавцы нацелены продать вам все, что имеется в магазине. Большинство из них лукавят, делая комплименты.



Конечно, иногда стоит себя порадовать чем-нибудь желаемым. Однако это нужно делать только в том случае, если позволяет бюджет.

4 Как правильно ходить в магазин, чтобы не купить лишнего? Перед походом в магазин составьте список покупок, проверив, какие именно продукты закончились. Старайтесь не обращать внимания на скидки. Зачастую это лишь рекламный ход, а не выгодная покупка. Ведите учет расходов, чтобы видеть, на что вы тратите больше всего. Проанализируйте записи в течение месяца. Так вы поймете, от чего можно отказаться, какие товары куплены спонтанно.



Походы в продуктовый магазин на голодный желудок лишь увеличивают риск купить лишнее.

5 Что нужно знать об интернет-покупках? Совершая покупки онлайн, покупатель находится в удобной обстановке, но при этом он склонен к необдуманным тратам.



Красивые фотографии могут выгодно представить обыкновенный товар в новом свете. Правильно подобранный фон, описание товаров, размер шрифта, всплывающие окна и другие приемы увеличивают прибыль интернет-магазина. Реклама магазина может всплывать еще долго после того, как вы его покинете и будете посещать другие сайты.



После того, как ваша виртуальная корзина собрана, отвлекитесь на некоторое время, а затем еще раз пересмотрите свой выбор. Вы обязательно откажетесь от некоторых товаров, а то и вовсе удалите все, что собрали.

6 Чем лучше расплачиваться: картой или наличными? По статистике, люди, пользующиеся кредитными картами, чаще совершают необдуманные покупки. Отдавая наличные, человек осознает, что расстается с деньгами, и может вовремя остановиться.



Строго лимитируйте финансы и не позволяйте себе тратить больше положенной суммы. При таком подходе обычно пропадает желание «грести» с полок все подряд.