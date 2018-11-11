День шопинга. Как не стать жертвой эмоциональных покупок

Ежегодно 11 ноября отмечают Всемирный день шопинга. Своеобразный праздник появился случайно, когда в 2009 году китайская интернет-площадка Alibaba Group объявила о грандиозной распродаже, приуроченной к Дню холостяка, который отмечается в КНР в этот же день.
В 2013-м Alibaba Group за сутки заработала $5,8 миллиарда.
Сейчас популярность интернет-магазинов облегчила покупателям жизнь. Все необходимое можно купить, не выходя из дома. Некоторые люди становятся одержимыми и скупают даже ненужные товары, но задумываются об этом, когда покупка уже совершена.
Другие с помощью шопинга борются с депрессией, поднимают настроение, тем самым становятся жертвами эмоциональных покупок.
Первой женщиной-шопоголиком считается американка Барбара Зелински, которая за 2,5 минуты тратила ежемесячный заработок мужа.
Психологи рассказали 24.kg, как не попасть на крючок маркетологов в сезон распродаж.
Как понять, что у меня зависимость к покупкам?
Разновидностей шопоголизма много. Самой распространенной считается сейломания. При виде скидки человек импульсивно покупает товар, даже если не планировал.
Брендомания — навязчивое желание приобретать изделия или услуги конкретных брендов. Гаджет-аддикция — сравнительно новое расстройство, связанное с навязчивым желанием обладать новейшими гаджетами.
Я пытаюсь совершать только обдуманные покупки, но трачу больше, чем хотелось бы. Я шопоголик?
Шопоголиков делят по манере поведения.
Спонтанный шопоголик собирается купить что-то определенное, однако в процессе приобретает все подряд.
Осознанный шопоголик сознательно идет в магазин, чтобы покупками поднять настроение или снять стресс.
Целеустремленный шопоголик не может вспомнить и внятно объяснить, на что потратил деньги.
Разумный шопоголик покупает больше товаров, чем ему необходимо. Так сказать, впрок.
Истинный шопоголик отличается тем, что хватает с прилавков все, что видит, как ребенок, не отдавая себе отчета в том, что и зачем он делает.
Шопоголизмом страдают только женщины?
Обычно спонтанным покупкам подвержены женщины. Но в последнее время все чаще этой напасти подвергаются и мужчины. В особо тяжелых случаях течения заболевания человек, не имеющий возможности приобрести желанную вещь, может покончить жизнь самоубийством.
Помните, что продавцы нацелены продать вам все, что имеется в магазине. Большинство из них лукавят, делая комплименты.
Конечно, иногда стоит себя порадовать чем-нибудь желаемым. Однако это нужно делать только в том случае, если позволяет бюджет.
Как правильно ходить в магазин, чтобы не купить лишнего?
Перед походом в магазин составьте список покупок, проверив, какие именно продукты закончились. Старайтесь не обращать внимания на скидки. Зачастую это лишь рекламный ход, а не выгодная покупка. Ведите учет расходов, чтобы видеть, на что вы тратите больше всего. Проанализируйте записи в течение месяца. Так вы поймете, от чего можно отказаться, какие товары куплены спонтанно.
Походы в продуктовый магазин на голодный желудок лишь увеличивают риск купить лишнее.
Что нужно знать об интернет-покупках?
Совершая покупки онлайн, покупатель находится в удобной обстановке, но при этом он склонен к необдуманным тратам.
Красивые фотографии могут выгодно представить обыкновенный товар в новом свете. Правильно подобранный фон, описание товаров, размер шрифта, всплывающие окна и другие приемы увеличивают прибыль интернет-магазина. Реклама магазина может всплывать еще долго после того, как вы его покинете и будете посещать другие сайты.
После того, как ваша виртуальная корзина собрана, отвлекитесь на некоторое время, а затем еще раз пересмотрите свой выбор. Вы обязательно откажетесь от некоторых товаров, а то и вовсе удалите все, что собрали.
Чем лучше расплачиваться: картой или наличными?
По статистике, люди, пользующиеся кредитными картами, чаще совершают необдуманные покупки. Отдавая наличные, человек осознает, что расстается с деньгами, и может вовремя остановиться.
Строго лимитируйте финансы и не позволяйте себе тратить больше положенной суммы. При таком подходе обычно пропадает желание «грести» с полок все подряд.
На что надо обращать внимание при выборе одежды онлайн?
Модницы любят подбирать себе наряды из глянца, не задумываясь, что на моделях они сидят выигрышнее. Это не только зависит от фигуры, но и от образа в целом, работы стилистов, гримеров, обработки фотографий. Или девушка увидела красивую блузку и поставила себе цель — купить во что бы то ни стало.
Не исключено, что, заполучив понравившуюся вещь, она будет разочарована. Ведь перед покупкой не было времени примерить или обновка ни к чему не подходит.
Бывают случаи, когда неподходящие вещи покупают для дальнейшей доработки. Нельзя покупать одежду меньшего размера с расчетом на то, что вы похудеете, или большего размера, чтобы ушить. За переделку одежды придется платить в ателье. Однако и после этого она может не сидеть по фигуре.
Перед покупкой обновок переберите шкафы и убедитесь, что вам необходима новая юбка или брюки. Составьте комплект, гармонирующий с обувью, аксессуарами и верхней одеждой, чтобы к новому платью не пришлось покупать пальто, сапоги и шляпу.