Сплетни или достоверные источники? Чем живут кыргызскоязычные СМИ

Кыргызскоязычная пресса пестрит сплетнями и домыслами, которые неокрепшие умы принимают за правду. Медиаграмотность в стране на низком уровне, перепроверять информацию берутся единицы. Не только старики, но и более молодое поколение свято верит: все, что выходит в печатной и онлайн-прессе, не подлежит оспариванию.

Ответственность за распространение недостоверной информации и слухов целиком лежит на журналистах и редакторах — людях, которые должны защищать своего читателя от вранья и предоставлять ему правдивую картину происходящего.

Чем же руководствуются кыргызскоязычные издания при выборе информационной темы, почему на страницах именно этих СМИ преобладают сплетни? Думают ли авторы при создании материалов о профессиональной этике?

На вопросы 24.kg ответили редакторы кыргызскоязычных изданий.

Чынайым Кутманалиева, член редколлегии газеты «Майдан»:

— Это связано с предпочтением читателей. Люди любят и читают именно сплетни. Сейчас информация такого рода со страниц газет перешла на интернет-сайты.

Еще надо учитывать сложности работы СМИ с государственными органами, политиками. В нашей стране очень трудно подтвердить информацию. Как известно, все ушаки (сплетни. — Прим. 24.kg) через какое-то время подтверждаются. Потому что авторы этих ушаков сами политики, чиновники. Они дают информацию журналистам, рассказывают о других, но не хотят, чтобы публиковали от их имени. Даже во время интервью самую вкусную часть они требуют не публиковать, иначе редакция потеряет связь с ними. Поэтому, избегая судебных исков, пишут как «имиш» (по разговорам. — Прим. 24.kg).

Наверное, поэтому в СМИ в почете журналисты, которые тесно общаются, входят в круг доверия политиков. Они как раз могут получить передовую информацию, но все равно это остается на уровне ушаков.

Я думаю, что коллеги, которые не временно и не случайно пришли в эту сферу, знают этику и болеют за будущее нашей профессии. Например, я, чтобы не писать ушаки, делаю интервью, пытаюсь как-то подтвердить информацию из первых уст.

Амантур Мусагул уулу, редактор газеты «Де-факто»:

— Я тоже часто слышу такого рода критику в отношении кыргызскоязычной прессы. Но не могу полностью согласиться с ней. Если говорить об информации без указания источника, да, такие материалы есть. Однако неправильно говорить, что кыргызскоязычные журналисты пишут одни сплетни.

Надо отметить, что почти вся информация потом подтверждается. В моей практике был такой случай. В прошлом году лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев подал в суд на нашу газету и на меня. В № 13 от 14 апреля 2017 года мы опубликовали статью «Тɵрɵбаевдин демɵɵрчүсү Бакиевби?» («Бакиев ли спонсирует Торобаева?». — Прим. 24.kg). У нас тогда не было доказательств, и я как младший по возрасту попросил у него прощения. Он отказался от иска. Но осенью в интернете появилась запись. Я считаю, что в ней Бакыт Торобаев сам подтвердил наши догадки. После я несколько раз написал в газете об этой записи, но он ни слова не сказал.

Про этику могу сказать, что каждый журналист сам отвечает за свою работу. Я пытаюсь соблюдать профессиональные нормы.

— Я не согласен с тем, что кыргызскоязычные газеты печатают одни сплетни. Как говорят, без ветра и трава не колышется, за каждой информацией стоит правда.

У нас, например, во многих сферах есть своя агентура, иногда они представляют информацию с фактами, иногда не дорабатывают до конца. В любом случае мы знаем, что это правда. Иначе были бы бесконечные судебные процессы.

Еще есть сложности с официальным подтверждением. Чиновники и политики на все негативные вопросы отвечают дежурной фразой «Это ложь, на меня клевещут, меня заказали». Даже если информация идет от государственных органов.

Да, бывают материалы, которые выходят за рамки этики и приличия. Я считаю, что именно они наносят урон нашей журналистике.

Гулжан Шерипбаева, редактор сайта Nazarnews:

— Здесь надо учитывать особенности публицистического стиля кыргызского языка. Кыргызскоязычные СМИ пишут, используя сарказм.

Не подтвержденную информацию, ссылаясь на свои источники, пишут и русскоязычные СМИ, и зарубежные.

У нас есть специальная рубрика, где мы пишем информацию от источников. И все наши сплетни подтверждаются. Например, о возбуждении дела на Икрамжана Илмиянова мы писали пять месяцев назад. На официальную просьбу подтвердить нам информацию в ГКНБ ответили, что не могут прокомментировать. Но тем не менее не опровергли.

Также писали о готовившемся аресте Омурбека Текебаева и о деле против Алмамбета Шыкмаматова. Кстати, последний тогда утверждал, что он чист и никаких дел против него не может быть.

Мы понимаем, что, преждевременно опубликовав информацию, нарушаем требования профессии. Тем не менее это не ложь и не сплетни.