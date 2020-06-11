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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. За что осужден Аскарбек Шадиев, рассказал адвокат

Первомайский районный суд Бишкека заочно приговорил сбежавшего экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева к 13 годам лишения свободы.

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Адвокат Учкун Каримов рассказал 24.kg, что уголовное дело в отношении Шадиева было возбуждено в 2018 году. Ранее супруга бывшего парламентария продала гражданину России Вячеславу Дуплищеву в счет погашения долга недостроенный объект. Следствие посчитало сделку незаконной.

«Жена Аскарбека Шадиева занимается строительным бизнесом. Для строительства торгового центра в Бишкеке она взяла кредит в размере около $5 миллионов. До этого у российского бизнесмена Вячеслава Дуплищева она брала заем в размере около $3 миллионов. В счет погашения этого займа супруга Аскарбека Шадиева отдала недостроенный объект со всеми долговыми обязательствами в банке. Два предпринимателя оформили договор купли-продажи недвижимости», — сообщил Учкун Каримов.

Адвокат пояснил, что эту сделку купли-продажи никто до сих пор не оспорил в гражданском порядке. Самого российского бизнесмена Вячеслава Дуплищева объявили в розыск. Судом ему заочно определена санкция в виде ареста. Ему вменяют пособничество в незаконном обогащении.

Напомним, Аскарбек Шадиев сбежал из страны в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. Аскарбеку Шадиеву заочно предъявили обвинение в злоупотреблении должностным положением и приговорили к 10 годам лишения свободы. В ноябре 2018-го его лишили мандата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155579/
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