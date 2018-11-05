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Власть

Алтынбек Сулайманов обвинил Аскарбека Шадиева во вранье

В парламентской фракции «Бир Бол» не поняли обвинений бывшего коллеги Аскарбека Шадиева.

По словам лидера «Бир Бола» Алтынбека Сулайманова, Аскарбек Шадиев вводит Жогорку Кенеш, Центризбирком и всех в заблуждение, утверждая, будто он не писал заявление о выходе из фракции.

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«Это вранье. Он прислал нам заявление, а почему он сейчас отрицает, я не понимаю. Мы копию представили в ЦИК, и на этом основании Аскарбек Шадиев лишен мандата. Как фабрикация? Никому из депутатов или сотрудников секретариата «Бир Бола» в голову не придет заниматься какими-то фальшивками. Что за бред?» — возмутился Алтынбек Сулайманов.

Напомним, Аскарбек Шадиев сообщил, что не писал заявление о выходе из фракции «Бир Бол» и ЦИК лишил его мандата незаконно. В Кыргызстан бывший нардеп возвращаться не намерен. Он опасается за свою жизнь и жизнь семьи и не верит в торжество правосудия. 

В отношении Аскарбека Шадиева возбудили три уголовных дела за злоупотребление должностным положением, незаконное пересечение госграницы и легализацию доходов, полученных преступным путем. Он сбежал из страны и объявлен в международный розыск. 
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