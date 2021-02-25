11:39
USD 84.62
EUR 102.96
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева

ГКНБ обратился в посольство США в Кыргызстане с просьбой оказать содействие в розыске экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее в отношении Шадиева возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере» УК КР.

Судом в отношении подозреваемого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, Аскарбек Шадиев сбежал из страны в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. В ноябре 2018-го его лишили мандата. В июне 2020 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Ссылка: https://24.kg/vlast/184590/
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Женщина пропала на пастбище. В милиции сообщили подробности
ГКНБ Таджикистана задержал пятерых кыргызстанцев
США приветствуют задержание и расследование по делу Райымбека Матраимова
Митинг за Райымбека Матраимова. Кто пришел поддержать экс-таможенника
В Бишкеке на митинг за Райымбека Матраимова тоже вышли его сторонники
Многочисленные нарушения и коррупцию выявили на ТЭЦ города Ош
Райымбека Матраимова вновь вызвали на допрос в ГКНБ
Ущерб в 3,5 миллиона сомов при строительстве водозабора выявлен в Караколе
Задержан боевик, планировавший совершить теракты в Бишкеке и Канте
В Кыргызстане пытались взломать сайт ГКНБ. Подозреваемого нашли
Популярные новости
Сапар Исаков нашелся. Он&nbsp;опубликовал пост в&nbsp;социальных сетях Сапар Исаков нашелся. Он опубликовал пост в социальных сетях
Смешные и&nbsp;красивые. Известные политики о&nbsp;том, где и&nbsp;как они служили в&nbsp;армии Смешные и красивые. Известные политики о том, где и как они служили в армии
Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по&nbsp;содержанию Дмитрий Песков: Визит Садыра Жапарова очень объемный по содержанию
Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в&nbsp;Москву литерным самолетом Очень большая делегация. Садыр Жапаров улетел в Москву литерным самолетом
Бизнес
Запишите в&nbsp;свои контакты круглосуточную поддержку О! &mdash;&nbsp;на&nbsp;связи 24/7 Запишите в свои контакты круглосуточную поддержку О! — на связи 24/7
Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона
Копить на&nbsp;жилье 11&nbsp;лет или взять ипотеку &laquo;‎Бай-Тушума&raquo; на&nbsp;15&nbsp;лет: что выгоднее? Копить на жилье 11 лет или взять ипотеку «‎Бай-Тушума» на 15 лет: что выгоднее?
Утверждены новые нормы по&nbsp;проектированию систем газоснабжения. Почему это важно Утверждены новые нормы по проектированию систем газоснабжения. Почему это важно
25 февраля, четверг
11:35
Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу. В горкенеше опровергли Вице-мэр заявила, что созыв БГК завтра завершает работу...
11:34
Хватит травить народ! Депутат призывает кабмин регулировать качество продуктов
11:29
ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева
11:27
В ГРС «воскресили» мертвого мужчину, чтобы переоформить его машину
11:17
В Чуйской области задержаны грабители. Нападали на женщин ночью и душили их