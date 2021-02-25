ГКНБ просит посольство США содействовать в розыске Аскарбека Шадиева

ГКНБ обратился в посольство США в Кыргызстане с просьбой оказать содействие в розыске экс-депутата парламента Аскарбека Шадиева. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Ранее в отношении Шадиева возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) преступных доходов в крупном размере» УК КР.

Судом в отношении подозреваемого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Напомним, Аскарбек Шадиев сбежал из страны в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. В ноябре 2018-го его лишили мандата. В июне 2020 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.