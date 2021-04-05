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Власть

Депутат просит посольство США помочь вернуть в Кыргызстан сбежавших чиновников

Правоохранительные органы Кыргызстана и США начали работу по уголовным делам бывших чиновников, подозреваемых в коррупции. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сообщил министр иностранных дел Руслан Казакбаев.

Депутат Шайлообек Атазов обратился к посольству США в Кыргызстане и призвал ради справедливости сначала вернуть сбежавших в Америку бывших чиновников, которые подозреваются в коррупции.

«Большая или маленькая страна, неважно, но у каждой страны должны быть свои честь и достоинство», — добавил он.

«Сейчас правоохранительные органы США и КР начали прямую работу. ГКНБ и Генпрокуратура работают по этому делу», — ответил глава МИД, но не уточнив, о каком деле идет речь.

Отметим, в США находится бывший вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев. Он сбежал из страны в июне 2018 года, вброд перейдя границу с Таджикистаном. В Худжанде он предъявил дипломатический паспорт и сел в самолет. ГКНБ объявил его в международный розыск. Бежал политик после того, как в отношении него возбудили уголовное дело о присвоении $30 тысяч. Средства выделили для вручения премии имени Чингиза Айтматова. В ноябре 2018-го его лишили мандата. В июне 2020 года его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188859/
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