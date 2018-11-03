Сын Кубанычбека Кулматова рассказал, почему гордится отцом

Каныбек Кулматов написал эмоциональный пост на своей странице в Facebook. В нем он рассказал, почему гордится отцом Кубанычбеком Кулматовым.

Каныбек Кулматов отметил, что многие люди знают его отца, какой он человек. Сам же он вспомнил день перед тем, как отца задержали и посадили в СИЗО.

«Я пришел к отцу домой, и мы поговорили с ним. Он прямо сказал, что завтра, скорее всего, его задержат и водворят в СИЗО для дальнейших следственных действий. Я очень удивился, на тот момент это было неожиданно. Я спросил: «За что?» Он прямо ответил: «За то, что не предатель». Мы долго разговаривали, но я бы хотел процитировать сейчас его: «Каныбек, я не могу отвернуться, бросить и предать человека, я не такой, у меня есть совесть!» — вспоминает сын Кубанычбека Кулматова.

«К сожалению, у нас почти нет людей, которые знают, что такое дружба, верность и совесть. За прошедшие восемь лет, отец не получил ни одной государственной награды, ни одного государственного чина, а также остался полковником Таможенной службы. Восемь лет он работал не для показухи и не ради званий и чинов, он работал, чтобы улучшить нашу страну и в какой-то период нашу столицу. Пройдет время, и все встанет на свои места. А я все также буду гордиться, что мой отец патриот и человек с совестью», — заключил Каныбек Кулматов.

Кубанычбека Кулматова обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи столичным градоначальником, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона для строительства двух школ.

Кроме того, его обвиняют в подделке паспорта. В ГКНБ утверждают, что экс-мэр Бишкека стал гражданином Кыргызстана незаконно.