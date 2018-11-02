В 2018 году в мире убили 86 журналистов. Об этом сегодня на международной конференции сообщил эксперт Азамат Тынаев.

По его словам, с 2006 по 2017 годы в мире убили более одной тысячи журналистов. «Доля убитых журналистов в странах, где нет открытых вооруженных конфликтов, больше, чем в странах, где идут военные действия. Это говорит о том, что в мирных спокойных странах идет война против медийщиков», — считает Азамат Тынаев.

Он добавил, что в этом году в мире арестовали 262 журналиста. «Из 10 преступлений только одно доходит до суда. В Кыргызстане, к счастью таких эксцессов уже не происходит, но это не повод расслабляться. Находят другие методы гонений. Илье Лукашову, Григорию Михайлову, Улугбеку Бабакулову не оставили иного выбора, как покинуть страну», — отметил Азамат Тынаев.