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Общество

В 2018 году в мире убили 86 журналистов

В 2018 году в мире убили 86 журналистов. Об этом сегодня на международной конференции сообщил эксперт Азамат Тынаев.

По его словам, с 2006 по 2017 годы в мире убили более одной тысячи журналистов. «Доля убитых журналистов в странах, где нет открытых вооруженных конфликтов, больше, чем в странах, где идут военные действия. Это говорит о том, что в мирных спокойных странах идет война против медийщиков», — считает Азамат Тынаев.

Он добавил, что в этом году в мире арестовали 262 журналиста. «Из 10 преступлений только одно доходит до суда. В Кыргызстане, к счастью таких эксцессов уже не происходит, но это не повод расслабляться. Находят другие методы гонений. Илье Лукашову, Григорию Михайлову, Улугбеку Бабакулову не оставили иного выбора, как покинуть страну», — отметил Азамат Тынаев.
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