МВД Кыргызстана не располагает информацией о нападениях на журналистов

МВД Кыргызстана не располагает информацией по фактам нападений на журналистов. Об этом сегодня на международной конференции в Бишкеке сообщила директор ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усенова.

По ее словам, независимые СМИ позволяют раскрывать недостатки системы государственного управления и борются с коррупцией. Однако их права не защищены. «Должна быть политическая воля. В законодательстве республики есть статья о воспрепятствовании журналистской деятельности. Но статистики нет, что кто-то понес наказание», — пояснила Бегаим Усенова.

Она добавила, что только за последнее время совершено три нападения на журналистов Sputnik Кыргызстан, Factcheck и «Кактус Медиа». Часто встречается информация, что журналисты пострадали во время сбора информации.

«Мы запрашивали информацию в МВД, но там ответили, что не располагают данными по таким фактам. Или МВД не захотело делать выборку, или журналисты не писали заявление, или не проконтролировали ход дела», — сказала глава ОФ.