16:45
USD 68.15
EUR 78.91
RUB 1.07
Экономика

Мораторий на проверки. У бизнеса Кыргызстана есть предложения

Бизнес-сообщество предлагает исключить из проекта о введении моратория на проверки понятие «мониторинг» и требование роста объемов бизнеса на 20 процентов. Об этом сообщили в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций (НАБА).

Читайте по теме
Мораторий на проверки бизнеса. В поисках компромисса

По его данным, Министерство экономики продолжает консультации с бизнесом по проекту введения моратория на осуществление проверок субъектов предпринимательства. По итогам очередной встречи предприниматели выразили отрицательное мнение о введении такого понятия, как «мониторинг».

«Бизнес единогласно против. В первую очередь такого понятия нет в законе о проверках. К тому же ставится под вопрос целесообразность мониторинга. Представители бизнес-ассоциаций предложили исключить пункты о мониторинге и повышении до 20 процентов доходной части предприятий после двух лет моратория», — заключили в НАБА.
Ссылка:
просмотров: 436
Версия для печати
Материалы по теме
Мораторий на проверки бизнеса. В поисках компромисса
Мораторий на проверки предпринимателей предлагает ввести правительство
В Бишкеке продлили мораторий на переименование улиц
Мораторий на ловлю рыбы на Иссык-Куле предлагают отменить
Депутаты Жогорку Кенеша вновь вернутся к законопроекту о трансформации земель
В Кыргызстане на половине территорий всех охотхозяйств запретили охоту
Достаточно. Глава кенеша Каракола за мораторий на строительство новых мечетей
Парламент Кыргызстана запретил вырубку ценных пород деревьев до 2030 года
За годы моратория в Кыргызстане зафиксирован 31 факт вырубки ценных деревьев
Мораторий на ловлю рыбы в Кыргызстане истек, но ловить запрещено
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане предлагают повысить налог с&nbsp;продаж В Кыргызстане предлагают повысить налог с продаж
Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и&nbsp;нотариусов Правительство Кыргызстана придумало налоги для адвокатов и нотариусов
Нацбанк отозвал лицензию у&nbsp;микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова Нацбанк отозвал лицензию у микрокредитной компании сестры Азиза Суракматова
&laquo;Полюс Голд Кей Джи&raquo;&nbsp;&mdash; добросовестный инвестор «Полюс Голд Кей Джи» — добросовестный инвестор
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; прошли командно-штабные учения В международном аэропорту «Манас» прошли командно-штабные учения
&laquo;ТВОЙ ХАЙП&raquo; от&nbsp;MegaCom продолжается «ТВОЙ ХАЙП» от MegaCom продолжается
&laquo;АЮ&nbsp;Холдинг&raquo; выделит выпускникам детских домов миллион сомов на&nbsp;образование «АЮ Холдинг» выделит выпускникам детских домов миллион сомов на образование
MegaCom&nbsp;&mdash; генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников MegaCom — генеральный спонсор III Всемирных игр кочевников