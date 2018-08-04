Мораторий на проверки. У бизнеса Кыргызстана есть предложения

Бизнес-сообщество предлагает исключить из проекта о введении моратория на проверки понятие «мониторинг» и требование роста объемов бизнеса на 20 процентов. Об этом сообщили в Национальном альянсе бизнес-ассоциаций (НАБА).

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По его данным, Министерство экономики продолжает консультации с бизнесом по проекту введения моратория на осуществление проверок субъектов предпринимательства. По итогам очередной встречи предприниматели выразили отрицательное мнение о введении такого понятия, как «мониторинг».

«Бизнес единогласно против. В первую очередь такого понятия нет в законе о проверках. К тому же ставится под вопрос целесообразность мониторинга. Представители бизнес-ассоциаций предложили исключить пункты о мониторинге и повышении до 20 процентов доходной части предприятий после двух лет моратория», — заключили в НАБА.