За месяц на счет для борьбы с коррупцией перечислено более 234 миллионов сомов

По данным Центрального казначейства, с момента открытия единого депозитного счета для борьбы с коррупцией поступило всего 234 миллиона 834 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
По его информации, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) перечислила 63 миллиона 362,7 тысячи сомов. Генеральная прокуратура пополнила счет на 59 миллионов 326,8 тысячи сомов. Еще 533,1 тысячи собрало Министерство внутренних дел.
Единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям.
Больше всего на счет для борьбы с коррупцией перечислил Государственный комитет национальной безопасности — 111 миллионов 611,6 тысячи сомов.
Из всех поступивших средств 25 процентов получит ГКНБ, 30 процентов — Генпрокуратура, 30 процентов — МВД и 30 процентов — ГСБЭП.