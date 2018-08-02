За месяц на счет для борьбы с коррупцией перечислено более 234 миллионов сомов

По данным Центрального казначейства, с момента открытия единого депозитного счета для борьбы с коррупцией поступило всего 234 миллиона 834 тысячи сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его информации, Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) перечислила 63 миллиона 362,7 тысячи сомов. Генеральная прокуратура пополнила счет на 59 миллионов 326,8 тысячи сомов. Еще 533,1 тысячи собрало Министерство внутренних дел.

Больше всего на счет для борьбы с коррупцией перечислил Государственный комитет национальной безопасности — 111 миллионов 611,6 тысячи сомов.

Единый депозитный счет открыт 3 июля 2018 года для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам по экономическим и должностным преступлениям.

Из всех поступивших средств 25 процентов получит ГКНБ, 30 процентов — Генпрокуратура, 30 процентов — МВД и 30 процентов — ГСБЭП.