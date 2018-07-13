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Экономика

За полгода на социальную сферу потрачено почти 35 миллиардов сомов

За январь-июнь удельный вес расходов из республиканского бюджета на социальную сферу составил 34 миллиарда 932,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По их данным, траты на соцсферу составили 52,1 процента общих расходов. По сравнению с прошлым годом расходы на социальные нужны выросли на 1 миллиард 361 миллион сомов. Больше всего средств ушло на социальную защиту населения (14 миллиардов 494 миллиона сомов) и образование (12 миллиардов 904,3 миллиона). При этом на здравоохранение потратили 6 миллиардов 178 миллионов сомов. А на отдых, культуру и религию — только 1 миллиард 356 миллионов.

«На госслужбы общего назначения, включая основные суммы госдолга, потрачено 17 миллиардов 509 миллионов сомов, на экономические вопросы — 5 миллиардов 220,6 миллиона. Траты на охрану окружающей среды сложились в сумме 296,5 миллиона сомов, а на жилищно-коммунальное хозяйство — 1 миллиард 139,6 миллиона сомов», — прокомментировали в Минфине.
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