Куда пойдут деньги? От борьбы с коррупцией поступило 150 миллионов сомов

На сегодня на единый депозитный счет для перечисления средств от борьбы с коррупцией поступило 148 миллионов сомов.

Отметим, в начале недели Генпрокуратура перечислила на счет 39 миллионов сомов. От ГКНБ поступило сначала 95,9 миллиона, а затем еще 13,3 миллиона. Таким образом, от борьбы с коррупцией ГКНБ перечислил 109,2 миллиона сомов.

«Сама идея открытия такого счета хорошая. Это правильно. Когда была конфискация ресурсов, не было понятно, куда потом идут эти деньги. Но счет должен быть прозрачным для общества и журналистов, чтобы было ясно, от кого поступают средства, по какому уголовному делу и, возможно, от каких субъектов бизнеса. Не хотелось бы, чтобы госорганы в погоне за цифрами начали кошмарить бизнес», — прокомментировал ситуацию ИА «24.kg» глава Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергей Пономарев.