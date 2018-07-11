Борьба с коррупцией. На спецсчет поступили первые 135 миллионов сомов

Генеральная прокуратура внесла средства на депозитный счет, открытый для поступления средств от борьбы с коррупцией.

Напомним, Министерство финансов 3 июля 2018 года открыло единый счет для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях. По результатам деятельности органов прокуратуры по надзору за точным и единообразным исполнением законов на него внесены более 39 миллионов сомов.

«Эти средства собраны по результатам внесения актов прокурорского реагирования. Работа в данном направлении продолжается», — заключили в ГП КР.

В пресс-центре ГКНБ сообщили, что 11 июля 2018 года перечислено на счет 95,9 миллиона сомов. Эта сумма возмещена государству по результатам деятельности ГКНБ в рамках борьбы с коррупцией.