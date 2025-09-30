Бишкекский финансово-экономический техникум передан в ведение Минфина КР

Кабинет министров КР принял постановление о передаче Бишкекского финансово-экономического техникума имени А.Токтоналиева в ведение Министерства финансов. Учебное заведение выведено из подчинения Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Согласно документу, Минфин должен утвердить устав техникума и принять другие необходимые меры. Учреждение обязано пройти государственную перерегистрацию, обеспечить своевременный прием абитуриентов, переоформить лицензию на образовательную деятельность и документы по аккредитации.

Министерству науки, высшего образования и инноваций поручено содействовать в переоформлении лицензии и аккредитационных документов. Постановление вступает в силу через семь дней.