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Экономика

Открыт счет для зачисления средств, поступивших от борьбы с коррупцией

Министерство финансов открыло депозитный счет для зачисления денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, депозитный счет 4402012100014584 «Общегосударственные мероприятия — единый депозитный счет правоохранительных органов» открыт 3 июля 2018 года. Письмо-уведомление о его  открытии направлено Генеральной прокуратуре КР, Министерству внутренних дел КР, ГКНБ КР и ГСБЭП для перечисления денег.

«Ежемесячный учет и мониторинг возмещения средств, зачисленных на единый депозитный счет соответствующими правоохранительными органами, будет вести Министерство финансов», — заключили в Минфине.
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