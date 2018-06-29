Нацбанк Кыргызстана ввел режим временной администрации в одном из банков

Правление Национального банка Кыргызстана ввело специальный режим временной администрации в ОАО «Евразийский сберегательный банк» сроком на шесть месяцев. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Два года назад в данном банке уже вводили прямой банковский надзор для контроля операций финансово-кредитного учреждения.

ОАО «Евразийский сберегательный банк» — бывший КыргызКредитБанк. Его переименовали в апреле 2016 года. Тогда в состав совета директоров ЕСБ вошел экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. Режим консервации в ОАО «КыргызКредитБанк» действовал с 31 января 2011 года в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его акционеров и должностных лиц. Деятельность финансово-кредитного учреждения связывали с Максимом Бакиевым, сыном экс-президента Курманбека Бакиева.

После произошла смена акционеров, и Генеральная прокуратура подтвердила отсутствие каких-либо обвинений в отношении новых акционеров КыргызКредитБанка.