В Кыргызстан приехала миссия МВФ. Изучать состояние экономики

В Кыргызстане начала работать миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил сайт Национального банка КР.

По его данным, целью визита является обсуждение последних тенденций в экономике страны, исполнения государственного бюджета 2018 года и перспектив на ближайший период.

Состоятся встречи представителей МВФ с членами правительства, Национального банка и других финансовых организаций. Визит продлится до 9 июля.

В апреле завершилась программа расширенного кредитного механизма. Кыргызстан получил все предусмотренные ею средства. Но программу завершили без заключительного обзора со стороны МВФ.

Остался открытым вопрос, как дальше будут сотрудничать Кыргызстан и фонд. Власти КР сообщили, что ведут переговоры с МВФ, но об их итогах пока ничего не известно.