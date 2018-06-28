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Экономика

В Кыргызстан приехала миссия МВФ. Изучать состояние экономики

В Кыргызстане начала работать миссия Международного валютного фонда. Об этом сообщил сайт Национального банка КР.

По его данным, целью визита является обсуждение последних тенденций в экономике страны, исполнения государственного бюджета 2018 года и перспектив на ближайший период.

Состоятся встречи представителей МВФ с членами правительства, Национального банка и других финансовых организаций. Визит продлится до 9 июля.

В апреле завершилась программа расширенного кредитного механизма. Кыргызстан получил все предусмотренные ею средства. Но программу завершили без заключительного обзора со стороны МВФ.

Остался открытым вопрос, как дальше будут сотрудничать Кыргызстан и фонд. Власти КР сообщили, что ведут переговоры с МВФ, но об их итогах пока ничего не известно.
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