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Экономика

Уставный капитал ОАО «Гарантийный фонд» увеличили на 300 миллионов сомов

Уставный капитал Открытого акционерного общества «Гарантийный фонд» увеличили на 300 миллионов сомов. Решение принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Деляется это для повышения эффективности работы ОАО и создания условий для более полного удовлетворения потребностей в гарантиях субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах Кыргызстана.

«Решение об увеличении уставного капитала Гарантийного фонда направлено на реализацию положений Концепции регионального развития Кыргызстана на период 2018-2022 годов», — подчеркнули в пресс-службе кабмина.
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