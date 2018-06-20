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Экономика

CIBC: Предложение Chaarat Gold о покупке «Кумтора» не принесет выгоду «Центерре»

Предложение Chaarat Gold о покупке рудника «Кумтор» не принесет выгоду «Центерре». Об этом сообщили аналитики CIBC.

Как отмечает организация, анализ показал, что данное предложение не принесет значительной выгоды «Центерре», учитывая ее будущие обязательства по финансированию, и несмотря на улучшение профиля геополитических рисков.

По мнению аналитиков, продажа «Кумтора» значительно снизит объемы свободных денежных потоков «Центерры», которые необходимы для развития новых проектов.

В случае принятия предложения Chaarat Gold, текущего баланса предприятия будет недостаточно для финансирования потребности в капитале в рамках проекта вплоть до 2024 года.

Напомним, «Центерра» отклонила предложение компании, а чиновники Кыргызстана подтвердили, что кабмин также не заинтересован в проведении сделки, предложенной Chaarat Gold.
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